"Была готова надуть в штаны": Лера Кудрявцева раскрыла, что с ней случилось в реанимации

Вадим Карасев

49-летняя Лера Кудрявцева накануне оказалась в больнице — звезду экстренно госпитализировали прямо со съемочной площадки. Телезвезда откровенно рассказала, что с ней случилось в реанимации.

Лера Кудрявцева поведала о жуткой ночи, проведенной в "устрашающем" реанимационном блоке с больничными койками и аппаратами.

"Лежу. Переживаю. Не сплю. Слышу: какая-то возня. Поднимаю голову и вижу здорового мужчину, который тихо так открывает дверь из соседнего блока. Я напряглась, привстала и спросила, мол, не заблудился ли он. Мужчина, не обращая на меня внимание, тихо открывает дверь и идет, шаркая тапочками, к моей кровати. Я приподнялась, сердечко забилось быстрее, ладошки влажные. Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке. Кровь, которая просачивается сквозь его футболку", — написала телеведущая, опубликовав фото из реанимации.

Лера Кудрявцева в тот момент решила, что теперь ей конец. "Подумала я и пожалела, что с собой нет памперса, ибо была от страха готова надуть в штаны", — отметила звезда.

Телеведущая слезла с постели и закрыла дверь, однако мужчина стал пытаться ее открыть с пугающей улыбкой на лице и безумным взглядом.

Молча продолжалась эта схватка между молчащей мной и молчащим мужиком. Долго описывать, что происходящее напоминало фильм ужасов при достаточно правдоподобном антураже. И это как раз про то, что после этого я реально чуть не схватила инфаркт миокарда, вот такой рубец. Я не помню такого страха вообще, притом что привезли меня, по ходу, из-за моей и так пошатанной психики. Ноги вата, руки трясутся, в голове кошмары. Представьте, что я думала? Идет чувак меня душить, убивать, ну или типа того. Аааааааа.

Однако в результате выяснилось, что напугавший Леру мужчина — не совсем адекватный дед из соседней палаты, сдернувший с себя катетер и шатающийся по отделению.

Лера Кудрявцева раскрыла, что находится в настоящее время в Клинической больнице Управления делами Президента РФ в Москве. Звезда продемонстрировала, чем питается после госпитализации, раскрыв, что с ней произошло перед госпитализацией.



"Вчера на съемках стало [плохо], дышать тяжело — боль в груди, туман в голове. Увезли на скорой. Ехать с мигалками — тот еще стресс и ощущение, что все, приплыли. По итогу всех обследований здорова (ну если можно в наше время быть здоровым), но в принципе ничего критичного. Нервы, стресс, мало отдыха — типа того. На этом фоне сбой дает физика, ну и еще моя чертова мнительность и тревожность. Но сейчас не об этом!!! Сегодня ночью в реанимационном отделении я реально чуть было не схватила инфаркт миокарда, вот такой рубец", — написала телеведущая на своей странице в инстаграме.

Лера Кудрявцева ранее призналась, что прилично испугалась из-за резкого ухудшения самочувствия на съемках телешоу "Секрет на миллион".



В общем, сама испугалась и всех испугала. Пока, предварительно, нервы и стресс. Отдыхать надо. Проверили сердце, сделали КТ легких, все в порядке. Завтра еще утром будет дообследование. <...> Надо больше отдыхать, потому что физика дает сбой. Накопленная усталость. Послушайте, ребят, в обморок я не падала. Мне просто на работе стало плохо. Мне стало трудно дышать, и в грудине заболело, я дико перепугалась, но в обморок я не падала.





Как писал NEWSTES, в январе Лера Кудрявцева сломала крестец в трех местах. Звезда откровенно рассказала, как она получила столь серьезную травму.

