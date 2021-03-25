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Бывшего главу ГЖИ Севастополя арестовали в Симферополе

Бывшего главного жилищного инспектора Севастополя Дмитрия Янькова поместили под стражу. Решение принял Киевский районный суд Симферополя. Янькова обвинили в получении взятки на общую сумму в 1,6 млн рублей.

С ноября 2018 года по февраль 2021 года Яньков получил деньги и имущество от представителей управляющих компаний за покровительство, полагает следствие. За деньги он должен был предупреждать УК о жалобах и грядущих проверках.

“Киевским судом города Симферополя фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражду на период предварительного следствия”, – сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Дмитрия Янькова задержали накануне вечером. Дома и на бывшей работе правоохранители провели обыски, изъяли интересующие следствие сведения.

Яньков руководил ГЖИ Севастополя с 2017 года. 12 марта 2021 года он покинул пост после жалоб жителей Севастополя и критики со стороны губернатора Михаила Развожаева.

Сообщение Бывшего главу ГЖИ Севастополя арестовали в Симферополе появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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