Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » ЦБ предложил изменить Уголовный кодекс для наказания телефонных мошенников

ЦБ предложил изменить Уголовный кодекс для наказания телефонных мошенников

ЦБ предложил изменить Уголовный кодекс для наказания телефонных мошенниковФото: Максим Блинов / РИА Новости

Центробанк России предложил внести изменения в Уголовный кодекс для наказания телефонных мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению ЦБ, необходимо сделать так, чтобы преступники, использующие методы социальной инженерии для обмана клиентов банка, попадали под часть 6 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Максимальное наказание по которой составляет шесть лет лишения свободы

Отмечается, что сейчас подобные преступления могут квалифицироваться по разным статьям, что усложняет привлечение правонарушителей к ответственности.

Ранее телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Преступники стали повторно атаковать россиян звонками от имени службы безопасности банков, ссылаясь на предыдущую попытку выманивания денег. Это более сложная вариация скрипта обмана банковских клиентов с использованием социальной инженерии. Во время второго звонка злоумышленник сообщает, что у жертвы был взломан личный кабинет мобильного оператора, в связи с чем приходят SMS-уведомления от банка о попытках денежных переводов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Роберт Дауни — младший рассказал, как чуть не погиб, прыгая с парашютом
Роберт Дауни — младший рассказал, как чуть не погиб, прыгая с
Оккупанты подсчитали убытки от «водной блокады» Крыма и подают на Украину в суд
Оккупанты подсчитали убытки от «водной блокады» Крыма и подают
Россия и Южная Корея хотят создать совместный инвестиционный фонд
Россия и Южная Корея хотят создать совместный инвестиционный фонд
США закупились российской нефтью
США закупились российской нефтью
ЦБ предложил изменить Уголовный кодекс для наказания телефонных мошенников
ЦБ предложил изменить Уголовный кодекс для наказания телефонных
Путин отменил возрастные ограничения для своих назначенцев
Путин отменил возрастные ограничения для своих назначенцев
Снявшая убийство из-за родительского чата россиянка заявила об угрозах расправы
Снявшая убийство из-за родительского чата россиянка заявила об
Россиянам пообещали погодную «уравниловку»
Россиянам пообещали погодную «уравниловку»
Евгений Баранов: бомбардировки Югославии убили веру в Запад
Евгений Баранов: бомбардировки Югославии убили веру в Запад
Россия и Южная Корея планируют организовать визит Путина в Сеул
Россия и Южная Корея планируют организовать визит Путина в Сеул
Леонид Агутин: «Нас с женой разводят уже лет пятнадцать. Ну нельзя же так долго вместе жить»
Леонид Агутин: «Нас с женой разводят уже лет пятнадцать. Ну нельзя же
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Почему 60 человек не смогли спасти из огненной ловушки
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Почему 60 человек не смогли спасти из

Топ на сегодня

Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции РФ
Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции
Применение одноразовых перчаток
Применение одноразовых перчаток
"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Первый микрозайм под 0% – как получить?
Первый микрозайм под 0% – как получить?

Еще по теме

В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана
Наркоманы-преступники получат отсрочку наказания
Мошенники усовершенствовали схему обмана россиян