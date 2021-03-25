Цены на нефть взлетели после блокировки Суэцкого канала

Вадим Карасев

Фото: HANDOUT / Reuters

Цены на нефть взлетели после того, как севшее на мель судно полностью заблокировало Суэцкий канал. Об этом сообщает Al Arabiya.

Стоимость нефти выросла на пять процентов вскоре после инцидента. Отмечается, что из-за блокировки не менее десяти танкеров с 13 миллионами баррелей сырой нефти застряли в Суэцком канале.

Ранее сообщалось, что гигантский контейнеровоз сел на мель и привел к коллапсу Суэцкого канала — важнейшего торгового пути, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом. Из-за пробки, которая образовалась после того, как контейнеровоз Ever Given застрял в канале, «встали» по меньшей мере сотня судов.

Bloomberg отмечает, что это произошло «случайно», из-за того, что судно отклонилось от курса. Причина отклонения — внезапно поднявшийся сильный ветер, сообщила тайваньская компания Evergreen Line.