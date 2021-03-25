Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Цены на нефть взлетели после блокировки Суэцкого канала

Цены на нефть взлетели после блокировки Суэцкого каналаФото: HANDOUT / Reuters

Цены на нефть взлетели после того, как севшее на мель судно полностью заблокировало Суэцкий канал. Об этом сообщает Al Arabiya.

Стоимость нефти выросла на пять процентов вскоре после инцидента. Отмечается, что из-за блокировки не менее десяти танкеров с 13 миллионами баррелей сырой нефти застряли в Суэцком канале.

Ранее сообщалось, что гигантский контейнеровоз сел на мель и привел к коллапсу Суэцкого канала — важнейшего торгового пути, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом. Из-за пробки, которая образовалась после того, как контейнеровоз Ever Given застрял в канале, «встали» по меньшей мере сотня судов.

Bloomberg отмечает, что это произошло «случайно», из-за того, что судно отклонилось от курса. Причина отклонения — внезапно поднявшийся сильный ветер, сообщила тайваньская компания Evergreen Line.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Не хочу лежать под землей!": Айза сделала заявление о своих похоронах
"Не хочу лежать под землей!": Айза сделала заявление о своих похоронах
Российский биатлонист завершил карьеру из-за обвинений в допинге
Российский биатлонист завершил карьеру из-за обвинений в допинге
Сфера ритуальных услуг стала лидером по росту доходов в 2020 году
Сфера ритуальных услуг стала лидером по росту доходов в 2020 году
Названы худшие регионы для бизнеса в России
Названы худшие регионы для бизнеса в России
Росстат сообщил о росте цен на сахар и яйца
Росстат сообщил о росте цен на сахар и яйца
Цены на нефть взлетели после блокировки Суэцкого канала
Цены на нефть взлетели после блокировки Суэцкого канала
Стало известно о призыве Германии закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне
Стало известно о призыве Германии закупить «Спутник V» на
Сенат США утвердил трансгендера на пост помощника министра
Сенат США утвердил трансгендера на пост помощника министра
Папа римский срезал зарплаты кардиналам
Папа римский срезал зарплаты кардиналам
Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы
Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы
В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
Роскомнадзор захотел пускать в соцсети по паспорту
Роскомнадзор захотел пускать в соцсети по паспорту

Топ на сегодня

Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
Путин встретится с главой Счетной палаты
Путин встретится с главой Счетной палаты
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Выплаты на детей получит новая категория москвичей
Выплаты на детей получит новая категория москвичей

Еще по теме

Гигантское судно село на мель и перекрыло Суэцкий канал
Эксперт оценил последствия длительной блокировки Суэцкого канала
Сингапурский танкер заплатил рекордную в истории Суэцкого канала пошлину
Цены на нефть взлетели на фоне решения ОПЕК