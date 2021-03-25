Число случаев коронавируса в США превысило 30 миллионов

Вадим Карасев

Фото: Joshua Bickel / Reuters

Число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 30 миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени.

По состоянию на 07:50 по московскому времени, в Соединенных Штатах зафиксировали 30 009 771 случай заболевания вирусом. Из них 545 237 человек скончались. Страна находится на первом месте в мире по числу заболевших.

За все время в мире заболели более 124,7 миллионов человек. Из них 70,7 миллионов уже вылечились, еще 2,7 миллионов — умерли.

Ранее генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech Угур Шахин спрогнозировал, что ограничительные меры, введенные в Европе и США из-за распространения коронавируса, можно будет снимать к концу лета.