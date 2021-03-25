Цифровая картина робота-андроида продана почти за 700 тысяч долларов

Влада Некрасова

Цифровая картина робота-андроида Софии в виде токена NFT была продана на онлайн-аукционе более чем за 688 тысяч долларов, передает телеканал CNN.

Роботу при создании цифрового "автопортрета" под названием Sophia Instantiation помогал итальянский художник Андреа Боначето. Сначала Боначето сделал яркий портрет Софии, затем робот-андроид обработал его своими нейронными сетями и нарисовал "интерпретацию" этого изображения. В итоге получилась 12-секундная видеозапись, где показано, как портрет художницы переходит в "интерпретацию" Софии.

В качестве единого лота на торгах продавалась цифровая работа Sophia Instantiation и "традиционная" картина, также выполненная Софией. Также на торгах были проданы и другие работы - тиражами по 30 экземпляров, по стоимости примерно 2,5 или 3 тысячи долларов за каждое.

В целом, по словам представителя платформы цифрового искусства Nifty Gateway, на торгах удалось выручить более 1 миллиона долларов. Покупатель, цифровой художник под никнеймом 888, после приобретения работы Софии написал, что у него "пошли мурашки".

Робот София, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics, был спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с людьми. В октябре 2017 года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны. По словам ее создателя Дэвида Хэнсона, София обладает искусственным интеллектом, оснащена функциями обработки визуальной информации и технологией распознавания лиц. Она может имитировать человеческие жесты и мимику, отвечать на вопросы и беседовать.

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.