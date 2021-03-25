Цифровая картина робота-андроида продана почти за 700 тысяч долларов
Роботу при создании цифрового "автопортрета" под названием Sophia Instantiation помогал итальянский художник Андреа Боначето. Сначала Боначето сделал яркий портрет Софии, затем робот-андроид обработал его своими нейронными сетями и нарисовал "интерпретацию" этого изображения. В итоге получилась 12-секундная видеозапись, где показано, как портрет художницы переходит в "интерпретацию" Софии.
В качестве единого лота на торгах продавалась цифровая работа Sophia Instantiation и "традиционная" картина, также выполненная Софией. Также на торгах были проданы и другие работы - тиражами по 30 экземпляров, по стоимости примерно 2,5 или 3 тысячи долларов за каждое.
В целом, по словам представителя платформы цифрового искусства Nifty Gateway, на торгах удалось выручить более 1 миллиона долларов. Покупатель, цифровой художник под никнеймом 888, после приобретения работы Софии написал, что у него "пошли мурашки".
Робот София, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics, был спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с людьми. В октябре 2017 года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны. По словам ее создателя Дэвида Хэнсона, София обладает искусственным интеллектом, оснащена функциями обработки визуальной информации и технологией распознавания лиц. Она может имитировать человеческие жесты и мимику, отвечать на вопросы и беседовать.
NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.