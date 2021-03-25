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CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет

CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
КНДР совершила запуск двух баллистических ракет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По оценке американской разведки, как заявил телеканалу чиновник, в четверг Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет.

Как отмечает телеканал, американские военные и разведка проводят анализ данных пуска, чтобы определить, какой тип ракеты был запущен и как далеко.

Минобороны Японии ранее сообщило, что утром в четверг с территории Северной Кореи запущена ракета, предположительно, баллистическая. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесла ущерба стране. В свою очередь объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о пуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря, тип снаряда пока не уточняется. Власти Японии собирают данные и анализируют ситуацию после пуска ракеты Пхеньяном.

Если пуск баллистической ракеты будет официально подтвержден, он станет первым подобным пуском в этом году и вторым ракетным пуском в целом. Предыдущие пуски были произведены КНДР 21 марта. Тогда в сторону Желтого моря КНДР из провинции Пхёнан-Намдо были выпущены две крылатые ракеты.

В мире

По материалам: ria.ru
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