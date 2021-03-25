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Дело о «ЧВК Семенченко»: суд отказался взять подозреваемых под стражу

Дело о «ЧВК Семенченко»: суд отказался взять подозреваемых под стражу

Троих задержанных из так называемой частной военной компании экс-нардепа Семена Семенченко отправили под круглосуточный домашний арест. Решение принял Печерский суд Киева.

О том, что подозреваемый Александр Новиков отправлен под домашний арест, в Facebook сообщил Евгений Шевченко.

Бывший нардеп Егор Соболев уточнил, что судья Печерского суда Кристина Константинова отказала СБУ и Генпрокуратуре в аресте Сергея Акимовича (позывной «Аким»), Игоря Орленко (позывной «Соболь») и Александра Новикова («Хаммєр»).


«Рассмотрение моего дела перенесено на завтра на 14:00», — сообщил Шевченко.

Он также добавил, что у него улучшилось настроение после брифинга СБУ. Фигурант расследования увидел непрофессионализм работников спецслужбы.

Напомним, нештатному сотруднику НАБУ Евгению Шевченко и бывшему народному депутату Семену Семенченко СБУ инкриминирует создание на территории Украины незаконного военного формирования. Их также обвиняют в причастности к продаже российского оружия в Ираке, Сирии и Афганистане.

Украина

По материалам: fakty.ua
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