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Дело Тимы Белорусских передали в суд

Дело Тимы Белорусских передали в судТима БелорусскихФото: @timabelorusskih

Прокуратура Московского района Минска передала в суд уголовное дело в отношении певца Тимы Белорусских и его 25-летнего приятеля. Об этом сообщает Onliner со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что обоим инкриминирован незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта. Приятели в декабре прошлого и январе текущего года приобрели более 1,96 грамма гашиша через интернет. Часть употребили в игровом клубе, остальное было обнаружено сотрудниками милиции. В ходе личного обыска у исполнителя также нашли 0,0375 грамма амфетамина. Обвиняемые в полном объеме признали свою вину.

«После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий обвиняемых по части 1 статьи 328 УК [Белоруссии]», — подтвердили в прокуратуре. Там же отметили, что ранее избранные меры пресечения — залог и заключение под стражу соответственно — остаются без изменений.

29 января этого года стало известно, что поп-исполнителя Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша. Позже сообщалось, что он пообещал прекратить высказывания в поддержку антиправительственных митингов в обмен на условный срок и снижение размера изъятого до 0,4 грамма. Артист был помещен под домашний арест, что подтвердила его представительница.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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