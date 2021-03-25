Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Депутат оценил планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры

Депутат оценил планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры

Депутат оценил планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
Отказ от банкноты с изображением достопримечательностей Хабаровска "отзовётся грустью и сожалением" у дальневосточников, считает председатель законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

Во вторник Центробанк объявил о планах к 2025 году модернизировать банкнотный ряд - на купюрах появятся новые города. В частности, вместо Хабаровска на купюре в 5 тысяч рублей будет изображен Екатеринбург. Эту меру в ЦБ объяснили тем, что в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, необходимо "подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн".

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

США рассказали о подготовке F-35 к войне с Россией в Норвегии
США рассказали о подготовке F-35 к войне с Россией в Норвегии
Главы Twitter, Facebook и Google выступят на слушаниях в Конгрессе США
Главы Twitter, Facebook и Google выступят на слушаниях в Конгрессе США
Сборная России обыграла сборную Мальты в стартовом матче отбора ЧМ-2022
Сборная России обыграла сборную Мальты в стартовом матче отбора
Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации новых аккаунтов
Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации новых
Японка Рика Кихира поделилась планами на произвольную программу на ЧМ-2021
Японка Рика Кихира поделилась планами на произвольную программу на
Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
В антисептиках обнаружили вызывающее рак вещество
В антисептиках обнаружили вызывающее рак вещество
Франции предсказали инфернальный месяц
Франции предсказали инфернальный месяц
Россия предостерегла Канаду от «языка санкций»
Россия предостерегла Канаду от «языка санкций»
Екатерина Кузнецова: «Развод с Прониным не прошел бесследно для меня»
Екатерина Кузнецова: «Развод с Прониным не прошел бесследно для меня»
«Я жила не очень хорошо»: звезда «Пацанок» Анна Горохова призналась, что съела своего пса
«Я жила не очень хорошо»: звезда «Пацанок» Анна Горохова призналась,
У дочери Шпигеля при обыске изъяли драгоценности, подаренные Басковым
У дочери Шпигеля при обыске изъяли драгоценности, подаренные Басковым

Топ на сегодня

В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
Путин встретится с главой Счетной палаты
Путин встретится с главой Счетной палаты
Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции РФ
Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции
Применение одноразовых перчаток
Применение одноразовых перчаток
"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву

Еще по теме

Жириновский раскритиковал идею убрать Хабаровск с новой пятитысячной купюры
Рубли поменяют города
Дегтярев раскритиковал планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
Дегтярев раскритиковал идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры