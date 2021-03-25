Депутат оценил планы убрать Хабаровск с пятитысячной купюры

Анастасия Иванова

Отказ от банкноты с изображением достопримечательностей Хабаровска "отзовётся грустью и сожалением" у дальневосточников, считает председатель законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

Во вторник Центробанк объявил о планах к 2025 году модернизировать банкнотный ряд - на купюрах появятся новые города. В частности, вместо Хабаровска на купюре в 5 тысяч рублей будет изображен Екатеринбург. Эту меру в ЦБ объяснили тем, что в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, необходимо "подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн".