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Дети из двух российских поселков встали на колени и попросили построить школу

Дети из двух российских поселков встали на колени и попросили построить школуФото: @salmachi_online

Прокуратура Татарстана начала проверку после публикации ролика, в котором дети поселков Привольный и Вишневка встали на колени в снег, и получилось слово «школа», сообщает «Интерфакс». Под подозрение попали родители, организовавшие акцию.

Помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сказал агентству, что в ведомстве знают о проблемах с транспортом и инфраструктурой в двух населенных пунктах, и они «будут решаться муниципальными властями». «Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции», — отметил он.

В пресс-службе президента Татарстана РИА Новости рассказали, что в курсе ситуации с школой, и этот вопрос о строительстве «прорабатывается».

Ранее в Instagram появилась видеозапись с детьми, которые просят построить им школу и выложили на снегу слово «школа» из своих тел. «Жители двух поселков доведены до отчаяния: нет сил бороться с бюрократией и постоянным неисполнением обещаний администрации», — сказано в публикации.

Россия

По материалам: lenta.ru
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