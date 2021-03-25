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Die Zeit: глава МИД Германии призвал НАТО сплотиться против России

Die Zeit: глава МИД Германии призвал НАТО сплотиться против России
Глава МИД Германии Хайко Маас призвал НАТО сплотиться против России. Его слова приводит Die Zeit.

По мнению главы внешнеполитического ведомства Германии, Североатлантический альянс должен дать единый ответ на "российскую агрессию" и "дезинформацию".

"Мы не позволим нас разделить", — сказал Маас на заседании в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

В то же время министр настоял на том, чтобы военный блок не прерывал диалог с Москвой. Он уверен, что в рамках Совета Россия — НАТО возможно активное и доверительное общение по вопросам политики безопасности.

Россия

По материалам: ria.ru
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