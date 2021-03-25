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Директор ассоциации "НОМ" Алена Булгакова рассказала о масштабной программе подготовки независимых наблюдателей

Директор ассоциации "НОМ" Алена Булгакова рассказала о масштабной программе подготовки независимых наблюдателей

Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор ассоциации "НОМ" Алена Булгакова рассказала о масштабной программе подготовки независимых наблюдателей, разработанной ассоциацией "НОМ" и Общественной палатой РФ.

К настоящему моменту завершился первый этап — были проведены 56 межрегиональных семинаров для преподавателей. На втором этапе преподаватели обучают будущих наблюдателей в своих регионах. К выборам в сентябре 2021 года планируется подготовить более 100 тысяч наблюдателей.

К сентябрьским выборам планируется подготовить более 100 тысяч наблюдателей. Алена Булгакова подчеркнула, что участники программы отмечают ее уникальность и пользу.

I Всероссийский электоральный экспертный форум проводится ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" совместно с Общественной палатой РФ для представителей профессионального экспертного сообщества. В работе форума принимают участие специалисты самых разных сфер: электоральные юристы, правозащитники, социологи, общественные деятели, политологи и журналисты. Форум проходит 25–26 марта на территории "Дизайн-отеля" в Москве.

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По материалам: uposters.ru
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