Дмитрий Глушко оценил развитие инклюзивного и профессионального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Анастасия Иванова

Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко посетил Ханты-Мансийск, где оценил инклюзивное образование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также отметил работу по созданию в округе мастерских и пунктов демонстрационных экзаменов в колледжах, информирует Минпросвещения России.

Дмитрий Глушко посетил школу № 4 в Ханты-Мансийске, где ему продемонстрировали четыре корпуса с учебными аудиториями, отдельные блоки для начальных и старших классов, спортивный зал, столовую, бассейн, классы с сенсорными комнатами, помещения для внеклассного занятия с дефектологами, а также специальные лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков, которые оборудованы аудио-, видео- и мультимедийными приборами. В школе работает цифровая библиотека. Ученики также могут создавать интерактивный медиаконтент при помощи небольшой телестудии.

«Сегодня мы посмотрели, как устроено инклюзивное образование в регионе, и видим, что достаточно большое количество детей в этом учреждении – дети с ОВЗ и для них созданы хорошие условия. Хочу отметить, что мы увидели комплексную работу и интересные практики», – сказал Дмитрий Глушко.

Первый заместитель Министра просвещения России посетил Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж, где осмотрел пункты демонстрационных экзаменов, а также мастерские, созданные в рамках нацпроекта «Образование». Студенты проходят в них обучение по ряду компетенций WorldSkills, в числе которых «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Геодезия», «Дошкольное образование». Также колледж является площадкой для проведения региональных отборочных соревнований национального чемпионата по стандартам WorldSkills.

«Такая инфраструктура позволяет не только обучать на качественно новом оборудовании студентов, которые пришли после школы, но и самое главное – она привлекательна для уже взрослого населения, находящегося на рынке труда. Это позволит получить новые компетенции, увеличить свой уникальный набор профессиональных навыков и быть более мобильными на рынке труда. Это очень хороший результат», – резюмировал Дмитрий Глушко.