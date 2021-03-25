Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Дмитрий Глушко оценил развитие инклюзивного и профессионального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Дмитрий Глушко оценил развитие инклюзивного и профессионального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Дмитрий Глушко оценил развитие инклюзивного и профессионального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко посетил Ханты-Мансийск, где оценил инклюзивное образование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также отметил работу по созданию в округе мастерских и пунктов демонстрационных экзаменов в колледжах, информирует Минпросвещения России.

Дмитрий Глушко посетил школу № 4 в Ханты-Мансийске, где ему продемонстрировали четыре корпуса с учебными аудиториями, отдельные блоки для начальных и старших классов, спортивный зал, столовую, бассейн, классы с сенсорными комнатами, помещения для внеклассного занятия с дефектологами, а также специальные лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков, которые оборудованы аудио-, видео- и мультимедийными приборами. В школе работает цифровая библиотека. Ученики также могут создавать интерактивный медиаконтент при помощи небольшой телестудии.

«Сегодня мы посмотрели, как устроено инклюзивное образование в регионе, и видим, что достаточно большое количество детей в этом учреждении – дети с ОВЗ и для них созданы хорошие условия. Хочу отметить, что мы увидели комплексную работу и интересные практики», – сказал Дмитрий Глушко.

Первый заместитель Министра просвещения России посетил Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж, где осмотрел пункты демонстрационных экзаменов, а также мастерские, созданные в рамках нацпроекта «Образование». Студенты проходят в них обучение по ряду компетенций WorldSkills, в числе которых «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Геодезия», «Дошкольное образование». Также колледж является площадкой для проведения региональных отборочных соревнований национального чемпионата по стандартам WorldSkills.

«Такая инфраструктура позволяет не только обучать на качественно новом оборудовании студентов, которые пришли после школы, но и самое главное – она привлекательна для уже взрослого населения, находящегося на рынке труда. Это позволит получить новые компетенции, увеличить свой уникальный набор профессиональных навыков и быть более мобильными на рынке труда. Это очень хороший результат», – резюмировал Дмитрий Глушко.

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Так больше нельзя! Анна Заворотнюк заявила о переезде из России: «От этого моя дыра в груди зарастет»
Так больше нельзя! Анна Заворотнюк заявила о переезде из России: «От
Группа RASA распадается: «Сегодня выходит наш последний трек»
Группа RASA распадается: «Сегодня выходит наш последний трек»
Стало известно, кто купил «Дом-2»
Стало известно, кто купил «Дом-2»
Bloomberg предупредил о грядущем дефиците туалетной бумаги в мире
Bloomberg предупредил о грядущем дефиците туалетной бумаги в мире
В России на время Олимпиады появятся фан-зоны
В России на время Олимпиады появятся фан-зоны
Российский спутник заснял контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал
Российский спутник заснял контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал
В Норильске в центре цифрового образования «IT-куб» прошел День открытых дверей
В Норильске в центре цифрового образования «IT-куб» прошел День
В Подмосковье почти тысяча музыкальных инструментов появится в 37 детских школах искусств в 2021 году
В Подмосковье почти тысяча музыкальных инструментов появится в 37
Дмитрий Глушко оценил развитие инклюзивного и профессионального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Дмитрий Глушко оценил развитие инклюзивного и профессионального
Союзные депутаты: трудоустройство граждан РБ в России следует упростить
Союзные депутаты: трудоустройство граждан РБ в России следует
Суд решил продолжить рассмотрение дела против Кернеса
Суд решил продолжить рассмотрение дела против Кернеса
Объяснено нежелание трудовых мигрантов ехать в Россию
Объяснено нежелание трудовых мигрантов ехать в Россию

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и НАТО
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном поведении РФ
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном

Еще по теме

В Югре зафиксирована рекордно низкая для России температура
Спикер Госдумы соболезнует родным погибших в Югре
Дело о ДТП в Югре передано Главному следственному управлению СКР
Число жертв ДТП в ХМАО выросло до 12 человек