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Дочь Александра Серова устроила ему трогательный праздник в честь дня рождения — видео

Дочь Александра Серова устроила ему трогательный праздник в честь дня рождения — видео

Вчера артисту исполнилось 67 лет, и в честь этого события дочь музыканта устроила ему незабываемый праздник, который прошел в узком кругу людей. Стоит ли говорить о том, что Александр Серов остался в восторге от такого подарка наследницы.


Близкие друзья, праздничный торт и море добрых слов — именно так прошел праздник в честь Серова, который остался вполне доволен вечеринкой. «Дорогие друзья! Всем огромное спасибо за поздравления, за ваши слова и пожелания! Мне очень приятно!» — признался виновник торжества в социальной сети.

Наследница исполнителя старалась сделать все на высшем уровне, что, безусловно, ей удалось.

«Дорогие друзья! Сегодня у моего папы день рождения! Хочу пожелать ему крепкого здоровья, сил, счастья, успехов! Это его первый день рождения в роли дедушки (не так давно Мишель Серова впервые стала мамой дочери Мии, — прим. «NewsTes.ru»), пусть этот статус принесет море радости и счастья! Очень люблю!» — отметила она.

С 67-м днем рождения Серова поздравили также друзья по звездному цеху, среди которых оказался Игорь Николаев. 

«У Александра Серова сегодня день рождения! Вообще было символично подарить ему свою книгу «Я люблю тебя до слез»! Говорит, что он ее читает, и она у него — настольная! Приятно! Саша, ты, главное, будь здоров, чтобы хватало сил и энергии на твои концерты, которых ты всегда ждешь с нетерпением, а, главное,  их очень ждут твои зрители, твоя публика, твои поклонники!» — поделился Николаев.


Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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