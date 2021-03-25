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Дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова выпустили совместную песню

Дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова выпустили совместную песню

Татьяна Навка поделилась с поклонниками успехами своей старшей дочери. Саша Жулина давно занимается музыкой и уже выпускала песни. Сейчас она поработала в тандеме с Лизой Песковой, дочерью отчима.

Новая песня Жулиной называется «Папа». «Совместное творчество наших девочек! Лизы, которая является автором прекрасных слов, посвященных своему папе, и Саши, которая была безумно рада поучаствовать в творческом процессе со своей сводной сестрой, а также в написании музыкальной темы и аранжировки и, конечно же, стать исполнителем данной песни!» — поделилась в анонсе Татьяна Навка.

Исполнительница композиции отметила, что они впервые с Лизой сотрудничают в этой сфере. «Изначально мы не планировали выпускать песню и создавали ее как подарок на день рождения, но спустя время поняли, что ее должны услышать! Эта история об отношениях с отцом может найти отклик в сердце каждого из нас», — отметила Саша.

Лиза Пескова известна тем, что активно ведет блог. По словам девушки, стихи она сочиняет давно, еще планирует выпустить книгу. «Накопилось достаточно энергии и чего-то вроде осознанности, чтобы сформулировать и сложить все эмоции в одно целое. Сидя в заметках этой осенью, я бы никогда не подумала, что получится песня», — рассказала Лиза, поблагодарив команду «Жары» за помощь.

Напомним, Саша родилась в первом браке Татьяны Навки с Александром Жулиным в 2000 году. Девушка отдала много лет занятиям большим теннисом, но после травмы была вынуждена оставить спорт. С 16 лет Саша начала заниматься музыкой и выпустила несколько песен. В отличие от Лизы, дочь Навки не очень активна в социальных сетях, посвящая много времени учебе.

Наследница Пескова родилась в 1998 году, когда госдеятель состоял в браке с Екатериной Солоцинской. Сейчас девушка задействована в работе некоммерческого Фонда развития русско-французских исторических инициатив.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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