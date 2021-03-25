Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ефим Шифрин раскрыл размер пенсии и констатировал невозможность прожить на нее

Ефим Шифрин раскрыл размер пенсии и констатировал невозможность прожить на нееФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший участник «Аншлага» и актер Ефим Шифрин раскрыл размер своей пенсии. В разговоре с изданием StarHit он также констатировал невозможность прожить на эти деньги.

Артист признался, что получает 13 тысяч рублей в месяц. Шифрин сообщил, что начал получать пенсию пять лет назад, когда ему было 60. «Она у меня просто на книжке копится, что еще с ней делать? Идет в общий счет трат. Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно», — отметил он.

При этом, по словам Шифрина, при определенных условиях его пенсия могла бы увеличиться. «Если б не работал, получал бы больше. А если бы не отнекивался в свое время от звания, то имел бы еще 30 тысяч в месяц», — заключил артист.

Ранее размер своей пенсии раскрыл народный артист России Юрий Стоянов. Актер признался, что получает 23 тысячи рублей в месяц, а также надбавки, в том числе за звание народного артиста России. «Московская надбавка за звание народного артиста — тридцать тысяч рублей», — сказал он. Со всеми выплатами его пенсия составляет 61 тысячу рублей.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Госдуме объяснили суть «пугалки» Роскомнадзора о соцсетях по паспорту
В Госдуме объяснили суть «пугалки» Роскомнадзора о соцсетях по
В Госдуме отреагировали на новые ракетные запуски КНДР
В Госдуме отреагировали на новые ракетные запуски КНДР
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
RM рассказал, кого из айдолов он любит больше всего, и это не BTS…
RM рассказал, кого из айдолов он любит больше всего, и это не BTS…
Викторина! Кто вы с Шугой: родственные души или влюбленные?
Викторина! Кто вы с Шугой: родственные души или влюбленные?
«Старая Дзюба»: в Сеть слили порно с Анастасией Волочковой
«Старая Дзюба»: в Сеть слили порно с Анастасией Волочковой
Адвокат прокомментировала сообщения о поездке Навальной в Германию
Адвокат прокомментировала сообщения о поездке Навальной в Германию
Ефим Шифрин раскрыл размер пенсии и констатировал невозможность прожить на нее
Ефим Шифрин раскрыл размер пенсии и констатировал невозможность
Пожилая женщина отравилась угарным газом в Костроме
Пожилая женщина отравилась угарным газом в Костроме
Почти половина водителей в РФ планируют продать автомобиль в 2021 году
Почти половина водителей в РФ планируют продать автомобиль в 2021 году
Украина ввела санкции в отношении Костромского государственного университета
Украина ввела санкции в отношении Костромского государственного универ
ЛНР обвинила Украину в минировании дорог на линии соприкосновения в Донбассе
ЛНР обвинила Украину в минировании дорог на линии соприкосновения в

Топ на сегодня

"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Берлускони попал в больницу
Берлускони попал в больницу
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и НАТО
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

Еще по теме

Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Лоза вслед за Гусманом раскрыл размер своей пенсии
Отец Урганта рассказал о трате пенсии за день
Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии пожилой супруги