Ефим Шифрин раскрыл размер пенсии и констатировал невозможность прожить на нее

Вадим Карасев

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший участник «Аншлага» и актер Ефим Шифрин раскрыл размер своей пенсии. В разговоре с изданием StarHit он также констатировал невозможность прожить на эти деньги.

Артист признался, что получает 13 тысяч рублей в месяц. Шифрин сообщил, что начал получать пенсию пять лет назад, когда ему было 60. «Она у меня просто на книжке копится, что еще с ней делать? Идет в общий счет трат. Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно», — отметил он.

При этом, по словам Шифрина, при определенных условиях его пенсия могла бы увеличиться. «Если б не работал, получал бы больше. А если бы не отнекивался в свое время от звания, то имел бы еще 30 тысяч в месяц», — заключил артист.

Ранее размер своей пенсии раскрыл народный артист России Юрий Стоянов. Актер признался, что получает 23 тысячи рублей в месяц, а также надбавки, в том числе за звание народного артиста России. «Московская надбавка за звание народного артиста — тридцать тысяч рублей», — сказал он. Со всеми выплатами его пенсия составляет 61 тысячу рублей.