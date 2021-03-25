Ефим Шифрин: «В театре есть единение, а на эстраде важно, кому больше хлопают»
Сегодня, 09:05 Лидия Мартынова
Сложно поверить, но этому мужчине с атлетической фигурой сегодня 65. Накануне Шифрин рассказал в интервью «NewsTes.ruу» об отношениях с коллегами-юмористами, маленькой пенсии, одиночестве и завещании.
Если вы выросли в 90-е, то абсолютно точно помните такие телепередачи как «Аншлаг», «Кривое зеркало», «Смехопанорама». Именно они тогда принесли популярность нашему юбиляру. Сейчас это, правда, уже не артист одного жанра — Шифрин круто изменился не только внешне, но и расширил диапазон своей деятельности.стархитЗная, что Ефим — ненастоящее имя, как к вам лучше обращаться — Ефим, Ефим Залманович или Нахим?
В актерской среде принято по имени, тут уже каждый сам выбирает — Ефим или Нахим. В социальных сетях я как в паспорте — Нахим. Друзья тоже так называют. А те, кто говорят «Фима», — они выросли с этим Фимой, для них я с годами стал как раз Ефимом. Мне комфортно и так, и так.
стархитА многочисленные внуки как зовут? А то многие звезды боятся слова «дед». Возраст вообще свой ощущаете?
У меня в этом плане нет предрассудков. Часть внуков — «дедой», «дедушкой», запрещать точно не буду. Чувствую себя хорошо, да и просто не знаю, как должны чувствовать себя люди в 65 лет в идеале. Если б знал, то, наверно, начал бы сравнивать. В цифрах я не силен. Работаю, выполняю весь объем, как сказал бы прораб на стройке, порученный мне государством. Выполняю его без усталости, не жалуюсь. И более того, что парадоксально: чем у меня задач больше, тем мне физически лучше.
стархитКак круглую дату праздновать планируете: помимо юбилейного вечера в театре как-то соберетесь с близкими?
Я хитро всегда поступаю: провожу этот день на сцене, и вот из этого и складывается день рождения. Что мне, резать столичный салат или оливье? Все, кого я хочу видеть, придут ко мне в театр, да еще и не за мой счет. Ничего не «зажимаю», просто таким образом могу собрать больше друзей, чем в любом заведении. А потом, что хорошего в ресторане? Ну, посидят, напьются, потом чего доброго еще выяснится, что не так уж и хорошо все эти люди к тебе относятся. Начнут какие-нибудь обиды вспоминать, еще и до мордобоя дойдет. А у меня будет так — только славить, только славить. Вообще в этот день лучше показать, что ты умеешь: у меня на творческом вечере, который называется «Ефим Шифрин. 10 лет вместе», есть шанс еще и продемонстрировать, что я в театре понаделал.
стархитЧем гордитесь за последнюю 10-летку?
Слово «гордость» давайте вообще исключим. Я перфекционист, поэтому мне всегда все плохо. Боготворю театр не только за то, что он дает возможность, в отличие от других моих приложений, быть разным, но и каждый раз исправлять то, что не нравится. Вчера не получилось — завтра переделаю. А так, чем гордится? Особых заслуг нет. Но и жаловаться грех. У меня счастливая судьба, многие спрашивают, мол, не боишься сглазить? Да даже если сглажу, в жизни было столько всего, что непозволительно ругаться, оглядываясь назад. Кино, цирк, театр, литература, аудиозаписи книг, мультипликация. Нормальный человек в моем случае должен стоять на коленках и благодарить мироздание.
стархитВы сейчас больше работаете как театральный артист...
Я бы не сказал. Мы так с директором строим работу, чтобы всего было понемножку. В кино вот вышел только недавно фильм «Stand-up под прикрытием», у него очень хорошие отзывы, — приятно. Сыграл ростовского авторитета, матерого бандюгу. Роли мне чаще всего предлагают настолько необычные, в актерской среде это называется «сопротивление материалу». Все случилось в год очень тяжелый, мы ведь почти не работали. А пока сидели по домам, придумал еще одно занятие — читал стихи: записывал и выставлял в социальных сетях. И отклик, который получил, был гораздо сильнее, чем на посты касающиеся политики или личной жизни. Вот и пойми, что людям надо.
стархитПо юмористической тусовке не скучаете? Поддерживаете общение с коллегами, кого-то из них считаете друзьями?
Почему-то всех интересует именно этот жанр. И, кажется, что все там одна семья, ходят друг к другу за солью. Нет, конечно, это не так. Андрюша Малахов собрал на недавнем эфире часть моих эстрадных коллег, я увидел, как они тепло ко мне относятся. Я же не буду в ответ ощериваться или их проклинать? Вообще за кулисами у всех нормальные отношения. Все эти разговоры про соперничество, не знаю, откуда берутся. Никто никому не мешает — пятачок, на котором топчемся, довольно широкий, у каждого своя ниша. Это в театре еще можно сражаться за какие-то роли, завидовать успеху… Что же касается дружбы. В социальных сетях в наше время мы так называем вообще незнакомых людей. Близких друзей у меня немного. Узкий круг состоит из 2-3 человек, остальные — приятели, товарищи.
стархитЛюди, которые окружают вас в театре, и люди эстрадного жанра отличаются? С кем комфортнее?
В театральной среде, конечно, спокойнее. И приятнее. Там есть единение, ведь, чтобы спектакль получился, необходимы усилия огромной команды. Иногда 50 человек находится на сцене, плюс еще оркестр. А на эстраде — все солисты. Там важно, кто за кем пошел, кому больше хлопали.
стархитЧто думаете про современный юмор? Казалось бы, годы идут, но по-прежнему существуют «Аншлаг», «Юморина»…
Я, к сожалению или к счастью, уже давно не участвую в подобных программах. Мне это стало совершенно не интересно. И не смотрю. Я же профессионал, меня мало что может рассмешить. Вообще телевизор включаю редко, а развлекательные передачи обычно показывают как раз в то время, когда я на сцене. Поэтому есть алиби. Не слежу, что происходит с нынешним юмором в принципе, есть ведь много другого — книжки, ролики в YouTube.
стархитА что смотрите в Интернете?
YouTube использую как инструмент изучения английского — ищу видео на этом языке, пытаюсь угнаться за пониманием речи в фильмах — это у меня пока самое слабое место. Уровень при этом хороший, продвинутый, но за кино пока не поспеваю… Конечно, периодически смотрю и то, что в трендах, популярно.
стархитВот сейчас все говорят о фильме Собчак про скопинского маньяка. Общество разделилось на два лагеря — те, кто считают, что нельзя монетизировать чудовищ, и те, кому интересна их психология, нутро…
А мне какое дело? Это так далеко от меня, за тремя горами и тремя морями. Совершенно безразлично.
стархитЕсли раньше ваше поколение годами зарабатывало популярность, то сейчас время быстрой славы. Снял пару роликов, сделал какую-нибудь глупость на камеру — и готово. Взять того же Даню Милохина, Моргенштерна, десятки других. Как думаете, что подобных звезд ждет в будущем?
Я считаю наоборот — сейчас очень трудно чего-то добиться. Абсолютно не согласен с вашим мнением. Стойкая популярность по-прежнему завоевывается годами. И каждый раз, что сейчас, что тогда, нужно подтверждать свое мастерство. А то, про что вы говорите, — это жизнь бабочки. Она вылупилась из кокона, улетала, а дальше про нее ничего не известно. Этим и отличаются профи от однодневок. Но кого я таковыми считаю, не назову. Посмотрим, что с ними будет.
стархитУ вас когда-нибудь была звездная болезнь?
Немножко, протекала как бессимптомный ковид. Меня вовремя осадили старшие товарищи, вокруг было много великих. И эти люди совершенно не понимали и не принимали такого звездного поведения, тогда это было даже не принято. Что такое звездное поведение? Это, к примеру, в 25 лет говорить «мое творчество». Они такого никогда бы не позволили. Те, кто не справился в те времена со звездной болезнью, те просто исчезли, их нет.
стархитМужчины в 65 выходят на пенсию, интересовались уже размером своей?
Я уже пять лет на пенсии, получаю 13 тысяч рублей. Она у меня просто на книжке копится, что еще с ней делать? Идет в общий счет трат. Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно. Но тут я еще лукавлю: 13 тысяч — это потому, что я работающий пенсионер. Если б не работал, получал бы больше. А, если бы не отнекивался в свое время от звания, то имел бы еще 30 тысяч в месяц.
стархитВы про отказ от Народного и Заслуженного?
Да, когда-то я бежал от этого, казалось, — такие советские атрибуты. Сравнивал с западными звездами... Поэтому, когда Театр Эстрады предложил мне подать на звание, замахал руками и сказал «Нет!» Зная, что в будущем к нему прилагаются 30 тысяч, может быть, еще и подумал бы.
стархитА сейчас никак нельзя переиграть?
Ну, как-то уже поздно. Заслуженным быть уже стыдно, потому что у меня ученики Народные.
стархитКризисы у вас случаются творческие или жизненные? От чего может сделаться грустно?
Бывают, но все реже и реже. Играет роль профессионализм — ты стараешься оплывать рифы, которые сулят провалы. Раньше чего только не было — я и с залом воевал. Теперь уверен, что зритель всегда прав. В ужасное состояние меня может повергнуть, наверно, только уход близких. Минувший год забрал многих – Жванецкого, Трушкина, Грачевского… Мы были в теплых не только рабочих отношениях. Что там говорить: Атлантиды потонули. Очень не хватает их советов, телефонного общения, встреч, разговоров. Еще мне не нравится плохо сделанная работа, прямо физически страдаю от этого — причем не важно, чужая или своя. Не привык халтурить!
стархитМногие публичные люди, которые нажили определенные блага, при жизни составляют завещание. Вы этот вопрос как-то решили?
Я уже давно все сделал. Считаю, что так должен поступать каждый человек — тем, кто наследует, не должны доставаться лишние хлопоты. Не хочу никаких войн за квартиры, деньги. И не считаю, что, если пишешь какую-то бумагу, то приближаешь этим собственную кончину. Идиотское суеверие, которое ничего общего с реальностью не имеет. Надо думать не только о себе, но и о тех, кто будет жить дальше. Смерть — это совершенно не предосудительно, не надо называть ее «это самое», — это смерть, она неизбежна. От того, буду я ее обсуждать или нет, она же меня не минует. А потом, что за детский сад такой — говорить о жизни можно, а о смерти нет?
стархитВообще вы экономный человек, копите, к примеру, на безбедную старость?
Я достаточно зарабатываю на своих работах, чтобы вести достойный образ жизни и помогать близким. Не шикую: не люблю дорогие рестораны, широкие застолья. Пришло время одиночества, такого, которое ты разделяешь с близкими. Тусовщиком никогда не был, разве что в ранней молодости: тогда же казалось, что все важное и значительно происходит на вечеринках. Теперь понимаю, что они не приносят ровным счетом ничего — пустая трата времени.
стархитДенег вам для счастья, в общем, много не нужно?
Мне хватает. Я же не пойду сейчас на ток-шоу рассказывать про измены? Или выступать на корпоративах? Нет.
стархитА что касается работы — осталось еще то, что мечтаете осуществить?
В актерской профессии мечтать вредно, я в этом убежден. Иначе возникает зазор между желаемым и действительным. Если не получается, происходит нервный срыв. Считаю, что в театре нужно быть готовым к любой роли, все время заниматься — речью, пластикой, поддерживать себя в форме. Чтобы 20 лет не играть одних жиртрестов или наоборот. Может, меня услышат молодые актеры? А то сейчас кочуют из одного сериала в другой, даже не меняясь внешне. И не знаешь — это тот же фильм или уже другой. Жанр мюзикла сейчас, к слову, тоже очень востребован, в каждом театре есть музыкальная постановка, а петь и танцевать никто не умеет.
стархитВы по-прежнему каждый день занимаетесь спортом, репетируете? Что всегда в обязательной программе?
Да, спорт у меня между поездкой в театр и домашними занятиями — английским, повторением ролей, хореографией. Сейчас мы выпустили с Татьяной Васильевой спектакль «Танцуй со мной» — замечательная пьеса, в которой у нас несколько поставленных танцев. Не скажу, что готов к кастингу в Большой театр, но двигаюсь я прилично, в пределах роли. Физически тоже в хорошей форме — поднимаю за раз штангу 120 кг. А в остальном режим жизни у меня стандартный. К примеру, не проснусь окончательно прежде, чем приму контрастный душ. В любом состоянии плетусь туда — я должен вступать в день чистым. Потом завтракаю — не могу не выпить чашечку кофе. И вообще кофеман. Из-за этой привычки чувствую порой то возбуждение, которого можно было бы избежать.
стархитА, если вот глобально так размышлять, то каким хотите, чтобы вас запомнили люди?
У меня нет задачи увековечиться для потомков. Вся моя работа обращена к современникам. Хочу, чтобы мне не было стыдно перед ними. А останусь я на пленках или в книжках — безразлично, потому что сам этого уже не увижу. Забвение меня не пугает. Я же даже не артист кино, чтобы меня пересматривали. Поэтому не рассчитываю на вечность, говорю это искренне, не кокетничаю. Мне так и самому спокойнее жить, кровяное давление держится в норме.
Фото: Ivan Nikulcha, Instagram.com, Legion-Media
По материалам: starhit.ru