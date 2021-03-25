Ефим Шифрин: «В театре есть единение, а на эстраде важно, кому больше хлопают»

Лидия Мартынова

Сложно поверить, но этому мужчине с атлетической фигурой сегодня 65. Накануне Шифрин рассказал в интервью «NewsTes.ruу» об отношениях с коллегами-юмористами, маленькой пенсии, одиночестве и завещании.

Если вы выросли в 90-е, то абсолютно точно помните такие телепередачи как «Аншлаг», «Кривое зеркало», «Смехопанорама». Именно они тогда принесли популярность нашему юбиляру. Сейчас это, правда, уже не артист одного жанра — Шифрин круто изменился не только внешне, но и расширил диапазон своей деятельности.

стархитЗная, что Ефим — ненастоящее имя, как к вам лучше обращаться — Ефим, Ефим Залманович или Нахим?В актерской среде принято по имени, тут уже каждый сам выбирает — Ефим или Нахим. В социальных сетях я как в паспорте — Нахим. Друзья тоже так называют. А те, кто говорят «Фима», — они выросли с этим Фимой, для них я с годами стал как раз Ефимом. Мне комфортно и так, и так.стархитА многочисленные внуки как зовут? А то многие звезды боятся слова «дед». Возраст вообще свой ощущаете?У меня в этом плане нет предрассудков. Часть внуков — «дедой», «дедушкой», запрещать точно не буду. Чувствую себя хорошо, да и просто не знаю, как должны чувствовать себя люди в 65 лет в идеале. Если б знал, то, наверно, начал бы сравнивать. В цифрах я не силен. Работаю, выполняю весь объем, как сказал бы прораб на стройке, порученный мне государством. Выполняю его без усталости, не жалуюсь. И более того, что парадоксально: чем у меня задач больше, тем мне физически лучше.стархитКак круглую дату праздновать планируете: помимо юбилейного вечера в театре как-то соберетесь с близкими?Я хитро всегда поступаю: провожу этот день на сцене, и вот из этого и складывается день рождения. Что мне, резать столичный салат или оливье? Все, кого я хочу видеть, придут ко мне в театр, да еще и не за мой счет. Ничего не «зажимаю», просто таким образом могу собрать больше друзей, чем в любом заведении. А потом, что хорошего в ресторане? Ну, посидят, напьются, потом чего доброго еще выяснится, что не так уж и хорошо все эти люди к тебе относятся. Начнут какие-нибудь обиды вспоминать, еще и до мордобоя дойдет. А у меня будет так — только славить, только славить. Вообще в этот день лучше показать, что ты умеешь: у меня на творческом вечере, который называется «Ефим Шифрин. 10 лет вместе», есть шанс еще и продемонстрировать, что я в театре понаделал.стархитЧем гордитесь за последнюю 10-летку?Слово «гордость» давайте вообще исключим. Я перфекционист, поэтому мне всегда все плохо. Боготворю театр не только за то, что он дает возможность, в отличие от других моих приложений, быть разным, но и каждый раз исправлять то, что не нравится. Вчера не получилось — завтра переделаю. А так, чем гордится? Особых заслуг нет. Но и жаловаться грех. У меня счастливая судьба, многие спрашивают, мол, не боишься сглазить? Да даже если сглажу, в жизни было столько всего, что непозволительно ругаться, оглядываясь назад. Кино, цирк, театр, литература, аудиозаписи книг, мультипликация. Нормальный человек в моем случае должен стоять на коленках и благодарить мироздание.стархитВы сейчас больше работаете как театральный артист...Я бы не сказал. Мы так с директором строим работу, чтобы всего было понемножку. В кино вот вышел только недавно фильм «Stand-up под прикрытием», у него очень хорошие отзывы, — приятно. Сыграл ростовского авторитета, матерого бандюгу. Роли мне чаще всего предлагают настолько необычные, в актерской среде это называется «сопротивление материалу». Все случилось в год очень тяжелый, мы ведь почти не работали. А пока сидели по домам, придумал еще одно занятие — читал стихи: записывал и выставлял в социальных сетях. И отклик, который получил, был гораздо сильнее, чем на посты касающиеся политики или личной жизни. Вот и пойми, что людям надо.стархитПо юмористической тусовке не скучаете? Поддерживаете общение с коллегами, кого-то из них считаете друзьями?Почему-то всех интересует именно этот жанр. И, кажется, что все там одна семья, ходят друг к другу за солью. Нет, конечно, это не так. Андрюша Малахов собрал на недавнем эфире часть моих эстрадных коллег, я увидел, как они тепло ко мне относятся. Я же не буду в ответ ощериваться или их проклинать? Вообще за кулисами у всех нормальные отношения. Все эти разговоры про соперничество, не знаю, откуда берутся. Никто никому не мешает — пятачок, на котором топчемся, довольно широкий, у каждого своя ниша. Это в театре еще можно сражаться за какие-то роли, завидовать успеху… Что же касается дружбы. В социальных сетях в наше время мы так называем вообще незнакомых людей. Близких друзей у меня немного. Узкий круг состоит из 2-3 человек, остальные — приятели, товарищи.стархитЛюди, которые окружают вас в театре, и люди эстрадного жанра отличаются? С кем комфортнее?В театральной среде, конечно, спокойнее. И приятнее. Там есть единение, ведь, чтобы спектакль получился, необходимы усилия огромной команды. Иногда 50 человек находится на сцене, плюс еще оркестр. А на эстраде — все солисты. Там важно, кто за кем пошел, кому больше хлопали.стархитЧто думаете про современный юмор? Казалось бы, годы идут, но по-прежнему существуют «Аншлаг», «Юморина»…Я, к сожалению или к счастью, уже давно не участвую в подобных программах. Мне это стало совершенно не интересно. И не смотрю. Я же профессионал, меня мало что может рассмешить. Вообще телевизор включаю редко, а развлекательные передачи обычно показывают как раз в то время, когда я на сцене. Поэтому есть алиби. Не слежу, что происходит с нынешним юмором в принципе, есть ведь много другого — книжки, ролики в YouTube.стархитА что смотрите в Интернете?YouTube использую как инструмент изучения английского — ищу видео на этом языке, пытаюсь угнаться за пониманием речи в фильмах — это у меня пока самое слабое место. Уровень при этом хороший, продвинутый, но за кино пока не поспеваю… Конечно, периодически смотрю и то, что в трендах, популярно.стархитВот сейчас все говорят о фильме Собчак про скопинского маньяка. Общество разделилось на два лагеря — те, кто считают, что нельзя монетизировать чудовищ, и те, кому интересна их психология, нутро…А мне какое дело? Это так далеко от меня, за тремя горами и тремя морями. Совершенно безразлично.стархитЕсли раньше ваше поколение годами зарабатывало популярность, то сейчас время быстрой славы. Снял пару роликов, сделал какую-нибудь глупость на камеру — и готово. Взять того же Даню Милохина, Моргенштерна, десятки других. Как думаете, что подобных звезд ждет в будущем?Я считаю наоборот — сейчас очень трудно чего-то добиться. Абсолютно не согласен с вашим мнением. Стойкая популярность по-прежнему завоевывается годами. И каждый раз, что сейчас, что тогда, нужно подтверждать свое мастерство. А то, про что вы говорите, — это жизнь бабочки. Она вылупилась из кокона, улетала, а дальше про нее ничего не известно. Этим и отличаются профи от однодневок. Но кого я таковыми считаю, не назову. Посмотрим, что с ними будет.стархитУ вас когда-нибудь была звездная болезнь?Немножко, протекала как бессимптомный ковид. Меня вовремя осадили старшие товарищи, вокруг было много великих. И эти люди совершенно не понимали и не принимали такого звездного поведения, тогда это было даже не принято. Что такое звездное поведение? Это, к примеру, в 25 лет говорить «мое творчество». Они такого никогда бы не позволили. Те, кто не справился в те времена со звездной болезнью, те просто исчезли, их нет.стархитМужчины в 65 выходят на пенсию, интересовались уже размером своей?Я уже пять лет на пенсии, получаю 13 тысяч рублей. Она у меня просто на книжке копится, что еще с ней делать? Идет в общий счет трат. Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно. Но тут я еще лукавлю: 13 тысяч — это потому, что я работающий пенсионер. Если б не работал, получал бы больше. А, если бы не отнекивался в свое время от звания, то имел бы еще 30 тысяч в месяц.стархитВы про отказ от Народного и Заслуженного?Да, когда-то я бежал от этого, казалось, — такие советские атрибуты. Сравнивал с западными звездами... Поэтому, когда Театр Эстрады предложил мне подать на звание, замахал руками и сказал «Нет!» Зная, что в будущем к нему прилагаются 30 тысяч, может быть, еще и подумал бы.стархитА сейчас никак нельзя переиграть?Ну, как-то уже поздно. Заслуженным быть уже стыдно, потому что у меня ученики Народные.стархитКризисы у вас случаются творческие или жизненные? От чего может сделаться грустно?Бывают, но все реже и реже. Играет роль профессионализм — ты стараешься оплывать рифы, которые сулят провалы. Раньше чего только не было — я и с залом воевал. Теперь уверен, что зритель всегда прав. В ужасное состояние меня может повергнуть, наверно, только уход близких. Минувший год забрал многих – Жванецкого, Трушкина, Грачевского… Мы были в теплых не только рабочих отношениях. Что там говорить: Атлантиды потонули. Очень не хватает их советов, телефонного общения, встреч, разговоров. Еще мне не нравится плохо сделанная работа, прямо физически страдаю от этого — причем не важно, чужая или своя. Не привык халтурить!стархитМногие публичные люди, которые нажили определенные блага, при жизни составляют завещание. Вы этот вопрос как-то решили?Я уже давно все сделал. Считаю, что так должен поступать каждый человек — тем, кто наследует, не должны доставаться лишние хлопоты. Не хочу никаких войн за квартиры, деньги. И не считаю, что, если пишешь какую-то бумагу, то приближаешь этим собственную кончину. Идиотское суеверие, которое ничего общего с реальностью не имеет. Надо думать не только о себе, но и о тех, кто будет жить дальше. Смерть — это совершенно не предосудительно, не надо называть ее «это самое», — это смерть, она неизбежна. От того, буду я ее обсуждать или нет, она же меня не минует. А потом, что за детский сад такой — говорить о жизни можно, а о смерти нет?стархитВообще вы экономный человек, копите, к примеру, на безбедную старость?Я достаточно зарабатываю на своих работах, чтобы вести достойный образ жизни и помогать близким. Не шикую: не люблю дорогие рестораны, широкие застолья. Пришло время одиночества, такого, которое ты разделяешь с близкими. Тусовщиком никогда не был, разве что в ранней молодости: тогда же казалось, что все важное и значительно происходит на вечеринках. Теперь понимаю, что они не приносят ровным счетом ничего — пустая трата времени.стархитДенег вам для счастья, в общем, много не нужно?Мне хватает. Я же не пойду сейчас на ток-шоу рассказывать про измены? Или выступать на корпоративах? Нет.стархитА что касается работы — осталось еще то, что мечтаете осуществить?В актерской профессии мечтать вредно, я в этом убежден. Иначе возникает зазор между желаемым и действительным. Если не получается, происходит нервный срыв. Считаю, что в театре нужно быть готовым к любой роли, все время заниматься — речью, пластикой, поддерживать себя в форме. Чтобы 20 лет не играть одних жиртрестов или наоборот. Может, меня услышат молодые актеры? А то сейчас кочуют из одного сериала в другой, даже не меняясь внешне. И не знаешь — это тот же фильм или уже другой. Жанр мюзикла сейчас, к слову, тоже очень востребован, в каждом театре есть музыкальная постановка, а петь и танцевать никто не умеет.стархитВы по-прежнему каждый день занимаетесь спортом, репетируете? Что всегда в обязательной программе?Да, спорт у меня между поездкой в театр и домашними занятиями — английским, повторением ролей, хореографией. Сейчас мы выпустили с Татьяной Васильевой спектакль «Танцуй со мной» — замечательная пьеса, в которой у нас несколько поставленных танцев. Не скажу, что готов к кастингу в Большой театр, но двигаюсь я прилично, в пределах роли. Физически тоже в хорошей форме — поднимаю за раз штангу 120 кг. А в остальном режим жизни у меня стандартный. К примеру, не проснусь окончательно прежде, чем приму контрастный душ. В любом состоянии плетусь туда — я должен вступать в день чистым. Потом завтракаю — не могу не выпить чашечку кофе. И вообще кофеман. Из-за этой привычки чувствую порой то возбуждение, которого можно было бы избежать.стархитА, если вот глобально так размышлять, то каким хотите, чтобы вас запомнили люди?У меня нет задачи увековечиться для потомков. Вся моя работа обращена к современникам. Хочу, чтобы мне не было стыдно перед ними. А останусь я на пленках или в книжках — безразлично, потому что сам этого уже не увижу. Забвение меня не пугает. Я же даже не артист кино, чтобы меня пересматривали. Поэтому не рассчитываю на вечность, говорю это искренне, не кокетничаю. Мне так и самому спокойнее жить, кровяное давление держится в норме.

Фото: Ivan Nikulcha, Instagram.com, Legion-Media