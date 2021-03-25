Екатерина Кузнецова: «Развод с Прониным не прошел бесследно для меня»

Анастасия Иванова

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Екатерина Кузнецова состояла в браке с Евгением Прониным с 2014 по 2015 год. Развод состоялся после того, как она узнала о его измене.

Когда Екатерина встретила актера, то поняла, что мечала именно о таком мужчине. Оба оказались бунтарями, им нравилось вместе нарушать какие-то общепринятые правила. «Когда с Женей познакомились, то были будто существа с одной планеты. Меня привлекло то, как он нестандартно ухаживал. Дарил, например, не банальные красные розы, а груши, которые я очень люблю. Мы шли не в ресторан, а покупали в магазине колбасу, хлеб и горчицу и отправлялись на холмы гулять. В этом была своя романтика. Какое- то время мы чудили вместе, но потом, как настоящий мужчина, Женя понял, что в паре кто-то один все-таки должен быть посерьезнее», — вспоминает 33-летняя Екатерина.

Кузнецова так и не решилась родить ребенка в браке с Прониным, так как ей хотелось посвящать всю себя карьере. Поэтому, когда Катя ушла от мужа после его измены мужа, то не осталась без средств, поскольку уже крепко стояла на ногах. «Было столько мечтаний, связанных с профессией, столько энергии! Хотелось работать, развиваться, получать новые навыки. Мне было не до семейных отношений. Сейчас понимаю, что нам были нужны совсем другие спутники жизни. Я до сих пор придерживаюсь той точки зрения, что женщина, как бы сильно она ни была влюблена и поглощена своими чувствами, должна оставаться в первую очередь личностью. Развод не прошел бесследно для меня, но я не испытывала состояния, когда почва ушла из-под ног. Потому что была любимая профессия, свой круг общения, друзья, деньги, отложенные на черный день. Я ни о чем не жалею: сейчас я нравлюсь себе гораздо больше, чем раньше», — поделилась Кузнецова.

Молодой человек Екатерины живет на две страны. Сейчас влюбленные на Шри-Ланке, откуда никак не могут вернуться. «Мы стараемся не расставаться больше чем на два месяца. Максим — очень легкий человек. Для него нет слова «проблема». И он всегда говорил мне о том, как прекрасно уезжать на зимовку в теплые страны. Я раньше такого позволить себе не могла, волновалась, мол, как же моя работа, проекты? А буквально пару лет назад случилась одна история, и я полетела на Шри-­Ланку на месяц. И так, постепенно, я пришла к пониманию, что нужно делать перезагрузку. Москва очень динамичная, важно вовремя остановиться», — делилась Катя с журналом «Атмосфера».