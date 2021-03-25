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Евросоюз предупредили о новом миграционном кризисе в Сирии

Евросоюз предупредили о новом миграционном кризисе в Сирии
Новый миграционный кризис назревает в Сирии, гуманитарную катастрофу провоцируют США и их сателлиты, заявили власти Сирии и России в преддверии саммита Евросоюза.

Как говорится в совместном заявлении глав координационных штабов по возвращению беженцев Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, Штаты и их союзники ведут политику жестких ограничительных мер против народа САР для "экономического удушения страны" и ее изоляции на международной арене.

Тяжелое экономическое положение ведет к замедлению процессов возвращения беженцев в Сирию.

"При этом нанесенный американцами и их сателлитами ущерб сирийскому государству ведет к гуманитарной катастрофе, которая может вызвать новый миграционный кризис. По данным Международного Комитета Красного Креста, в настоящее время возросло количество сирийских граждан, нуждающихся в помощи, а США и западные страны не признают ответственность за эту катастрофу", - отмечается в документе.

В мире

По материалам: ria.ru
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