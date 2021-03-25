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Фигуристка Елизавета Туктамышева взорвала японские СМИ

Средства массовой информации Японии пестрят заголовками с именем российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Об этом сообщает портал betON.

СМИ «Страны Восходящего Солнца» наперебой хвалят вернувшуюся на мировую арену 24-летнюю спортсменку. Журналисты отметили мужество Елизаветы, с которым та решила бороться с более юными соперницами, а также оценили короткую программу воспитанницы Алексея Мишина и её прозрачное платье.

После первого дня соревнований Туктамышева занимает третью строчку в турнирной таблице, лидирует Анна Щербакова, на втором месте обосновалась японская спортсменка Рика Кихира.

Сообщение Фигуристка Елизавета Туктамышева взорвала японские СМИ появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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