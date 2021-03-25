Франции предсказали инфернальный месяц

Вадим Карасев

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Руководитель отделения интенсивной терапии парижской больницы «Биша» Жан-Франсуа Тимси предсказал, что систему здравоохранения Франции ждет «инфернальный» месяц из-за третьей волны коронавируса. Его слова приводит Reuters.

Тимси заявил, что Франция «загнана в тупик». «Ограничительные меры надо было вводить раньше», — посетовал медик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страну ждет «тяжелый период» до середины апреля. До этого на юге страны был обнаружен новый штамм коронавируса, способный «обманывать» обычные ПЦР-тесты, для которых используются мазки из носоглотки. Для диагностирования заражения этой разновидностью вируса могут понадобиться анализы крови и ПЦР-тесты образцов из нижних дыхательных путей.

По последним данным, во Франции с начала пандемии зарегистрировали более 4,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли более 93 тысяч человек.