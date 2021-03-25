Главы Twitter, Facebook и Google выступят на слушаниях в Конгрессе США

Влада Некрасова

В Вашингтоне в Конгрессе США ожидаются слушания по вопросу о распространении дезинформации в интернете. Показания дадут руководители Facebook, Twitter и Google Марк Цукерберг, Джек Дорси и Сундар Пичаи. Об этом сообщает газета The Hill.

Слушания пройдут 25 марта в Палате представителей Конгресса США.

На слушаниях рассмотрят усилия администраций компаний по борьбе с распространением недостоверной информации о коронавирусе и записей, связанных с насилием во время январских беспорядков в Капитолии.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что Конгресс США считает американские стратегические ядерные силы отсталыми.

Сообщение Главы Twitter, Facebook и Google выступят на слушаниях в Конгрессе США появились сначала на Информационное агентство "SM News".