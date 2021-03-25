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Голикова поздравила работников культуры с их праздником

Голикова поздравила работников культуры с их праздником
Вице-премьер России Татьяна Голикова поздравила работников культуры с их профессиональным праздником, отметив, что в прошедший пандемийный год они, использовав широкий потенциал новых технологий, сделали культурные проекты даже более доступными для россиян.

В поздравлении Голикова отметила, что в этот день в России чествуют талантливых, страстно увлеченных своим делом деятелей театра и кино, писателей, художников, литераторов, музыкантов, педагогов детских школ искусств, сотрудников музеев и библиотек и многих других работников культуры, отмечая их бесценный вклад в общее дело – сохранение и преумножение культурного наследия страны.

"Ваша благородная миссия по сохранению богатой самобытной культуры и духовных ценностей многонационального народа России требует порой значительных усилий. Прошедший год был для учреждений культуры непростым, но вы достойно преодолели этот период – использовав широкий потенциал новых технологий, вы сделали культурные проекты даже более доступными для россиян", - говорится в сообщении.


Вице-премьер пожелала работникам культуры творческого вдохновения, созидательной энергии и успехов в реализации самых смелых идей и начинаний.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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