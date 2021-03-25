Гороскоп на апрель 2021 года

Вадим Карасев

Начинается второй месяц весны. Астрологи рассказали о том, каким будет настроение ночных светил и что нужно делать, чтобы не потерять удачу. Не обходите стороной советы экспертов.

Это яркий и позитивный период, в который планеты и звезды постараются нам помочь решить все основные жизненные проблемы. Не стоит пускать дела на самотек. Большая удача может ожидать самых ответственных и надежных Знаков Зодиака. Этим людям необходимо оставаться собой в любой жизненной ситуации.

Овен

У Овнов начинается период познания нового. В апреле можно и даже нужно посвящать время обучению, подготовке к экзаменам, изучению языков. Другого идеального времени может в 2021 году просто не настать. Начав это сейчас, позднее будет проще продолжить обучение. Также в апреле будет много новых возможностей в любви. Одинокие Овны смогут найти вторую половинку. Если хочется чего-то серьезного, то лучше не выбирать представителей Знаков Зодиака, с которыми тяжело в браке.

Телец

Апрель для Тельцов станет месяцем открытий и новых возможностей. Звезды помогут им найти себя, преодолеть препятствия на пути, обрести свободу и наконец-то сделать выбор. Самое главное, по мнению астрологов — избавиться от злости и зависти. В этом Тельцам помогут пять эффективных способов. Согласно прогнозам, в начале месяца можно будет найти большую удачу в делах и в работе. Тельцам нельзя откладывать на потом важные дела. Это чревато большими неурядицами и снижением производительности.

Близнецы

Все, что нужно Близнецам в апреле — уметь правильно отдыхать. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как можно полностью восстановить энергетику за выходные. Больше всего Близнецам стоит опасаться такой черты характера, как самодовольство. Необходимо помнить о том, что каждый совершает ошибки, что не бывает предела совершенству. В апреле звезды и планеты могут сделать Близнецов более импульсивными и эгоистичными, но люди все равно будут стараться видеть в них лучшее.

Рак

Астрологи считают, что в апреле Ракам будет труднее всего включаться в работу и дела по понедельникам. Чтобы неделя начиналась с позитивной ноты, стоит пользоваться соответствующими аффирмациями. Середина весны будет не самой простой, ведь Раки могут столкнуться с мощным противостоянием на работе и в бизнесе. Зато в любви и в семье всё будет тихо, гладко и без неприятных сюрпризов. Это время освобождения от таких неприятных чувств, как ревность, недоверие, злоба.

Лев

Львам удастся изменить настоящее и будущее, но для этого придется постараться. Во-первых, представителям этого Знака нужно помнить о силе слова и мысли. Не бывает изменений в жизни тех, кто в них не верит. Настало время осуществить мечту и сменить направление движения. Апрель — период освобождения от внутренних противоречий и нелюбви к себе. Астрологи рекомендуют Львам быть учтивыми с окружающими, не тянуть на себя одеяло в отношениях.

Дева

Девы относятся к Знакам Зодиака со светлой аурой. В апреле это качество ярко проявится. Окружающие будут тянуться к этим людям, захотят разделить с ними переживания, рассказать о своих тайнах и мыслях. Девам стоит относиться к этому максимально внимательно. Звезды подарят им особую харизму и обаяние, так что Дев ожидает большой успех на любовном поприще. Астрологи не советуют распылять энергию впустую. Нужно помогать близким и работать, находя время и для отдыха.

Весы

В апреле могут начаться некоторые неурядицы у Весов, которые находятся в браке. Им стоит обратить внимание на предметы, которые привлекают в дом любовь и делают союз более крепким. В финансовых делах и в работе Весы смогут увидеть первые последствия недавних решений. В апреле можно тратить деньги на себя, на семью и на преобразование жилища. Одиноким Весам стоит завести страничку на сайтах знакомств и быть чуть более инициативными. Положительный результат не заставит себя ждать.

Скорпион

Формирование событий в нашей жизни происходит не всегда так, как мы представляем. Очень важно пользоваться некоторыми хитростями, которые всегда облегчают путь к успеху и достижению целей. В апреле можно заниматься текущими делами и строить планы на будущее. Прошлое лучше отпустить, потому что оно выполняет роль якоря. Особенно сильно это будет заметно в самый благоприятный месяц 2021 года — апрель. Нужно держаться поближе к тем людям, которые оказывают психологическую поддержку.

Стрелец

Начать апрель Стрельцам лучше с генеральной уборки дома или квартиры. Можно сделать уборку по методу Мари Кондо. Это поможет быстрее разобраться с жизненными проблемами и наполниться позитивом. Также Стрельцам желательно сделать чистку информационного пространства — удалить отовсюду спам и избавиться от ненужных контактов в телефоне и в социальных сетях. На работе и в бизнесе астрологи советуют остерегаться халатности. Есть вероятность того, что Стрельцы что-то забудут и сделают ошибку.

Козерог

У Козерогов есть возможность найти вторую половинку в апреле. Очень важно оценивать любовную совместимость с тем человеком, который встретится им на пути. Можно сделать расклад Таро на психологический портрет человека, чтобы лучше понять, что у него на уме. В бизнесе и в финансовых делах Козерогам стоит здраво оценивать свои возможности. Не нужно брать на себя лишнюю ответственность и совершать покупки, о которых можно пожалеть в будущем. Спешка в таких вопросах точно ни к чему.

Водолей

Водолеи относятся к самым ярким Знакам Зодиака. В них легко влюбиться, особенно когда эти люди находятся в хорошем расположении духа. В апреле необходимо дарить людям радость, чтобы получить в ответ любовь, тепло. В отношениях и в браке могут иметь место различные кризисные ситуации, но Водолеи с ними справятся, если не будут торопиться. Этот месяц станет отправной точкой в новую жизнь, в которой все идеально и стабильно. В апреле нельзя сидеть, сложа руки. Нужно действовать, причем как можно активнее.

Рыбы

В начале и в самом конце апреля у Рыб возможен всплеск негативных эмоций. Не стоит переживать по этому поводу, так как отрицательную энергию всегда можно превратить в позитивную. Астрологи советуют Рыбам побороть стереотипное мышление. Большое внимание всем, кто находится в отношениях или в поисках любви, стоит уделять внешности. Рыбам нужно одеваться ярко и привлекательно. В бизнесе им поможет целеустремленность и ответственность.