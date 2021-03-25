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Группа RASA распадается: «Сегодня выходит наш последний трек»

Группа RASA распадается: «Сегодня выходит наш последний трек»

Солисты популярной группы Rasa – Виктор Поплеев и Дарья Шейко на самом деле являются мужем и женой. А в конце прошлого года в их семье произошло пополнение. Девочку они назвали Евой. Пара смогла создать группу, которая в миг обрела популярность. Их хиты «Пчеловод» и «Под фонарем» знают практически все. Но, кажется, что их творческий союз продлился намного меньше, чем брак звездной пары.


Сегодня группа Rasa шокировала поклонников новостью о распаде группы! В социальных сетях они объявили, что сегодня выходит их последний трек «Романтика». Неужели ребята завершают карьеру? Сами ребята пока не торопятся объяснять свое громкое заявлении.

«Скоро мы вам расскажем, почему так», – лаконично ответили ребята на вопросы поклонников в Сети.

В комментариях поклонники и друзья артистов признались, что будут скучать по песням и концертам зажигательного дуэта. Однако многие слушатели не перестают терять надежду. Многие верят, что «Романтика» – последний трек именно в этом году. Другие же надеются, что возлюбленные просто решили сменить название группы.

[media=https://www.instagram.com/p/CMzsgP6ox0R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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