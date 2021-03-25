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«Гуру отношений» попался на изменах жене

«Гуру отношений» попался на изменах женеКадр: @derrickjaxn

Популярный американский блогер Деррик Джаксн (Derrick Jaxn), который провозгласил себя «гуру отношений», попался на изменах жене. Об этом пишет The Daily Dot.

О проблемах в семье Джаксна рассказала девушка по имени Кэндис де Медейрос (Candice De Medeiros). Она заявила, что встречалась с блогером на протяжении нескольких лет. Более того, на день рождения мужчины она осталась у него дома и спала в его постели, где тот обычно засыпает с женой. Чтобы подтвердить свои слова, Медейрос опубликовала совместные фотографии и переписку с Джаксном.

Вскоре после этого автор блога опубликовал видео, в котором лично признался в том, что имел сексуальные отношения с другими женщинами. Он сказал, что поймет реакцию подписчиков, если те больше не смогут прислушиваться к его советам по части отношений.

В съемке ролика также приняла участие жена Джаксна по имени Да’Найя (Da’Naia). Женщина объяснила, что давно знала об изменах мужа. Она на какое-то время уходила от него и даже подавала на развод, однако паре удалось уладить конфликт после того, как Да’Найя «увидела сдвиг и изменения в его характере». В итоге жена простила неверного супруга и вернулась к нему.

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По материалам: lenta.ru
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