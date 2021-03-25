Игроков "Тамбова" подозревают в ставках на свои матчи
Российский футбольный союз (РФС) располагает информацией, что некоторые игроки "Тамбова" делали ставки на результаты матчей своей команды. Теперь в отношении спортсменов ведется проверка, участникам скандала грозит отстранение от спортивной деятельности.
"В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков ФК "Тамбов" по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведется проверка", — говорится в сообщении пресс-службы союза.
Под подозрение попали мартовские игры против "Краснодара" ("Тамбов" проиграл со счетом 0:4) и "Сочи" (0:5) в РПЛ. Главный тренер команды Сергей Первушин объяснил поражения футболистов от соперников следствием разницы в классе.
Ранее NEWSTES писал, что Петра Яна дисквалифицировали и лишили титула чемпиона UFC за запрещенный удар.