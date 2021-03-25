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Игроков "Тамбова" подозревают в ставках на свои матчи

Игроков "Тамбова" подозревают в ставках на свои матчи

Российский футбольный союз (РФС) располагает информацией, что некоторые игроки "Тамбова" делали ставки на результаты матчей своей команды. Теперь в отношении спортсменов ведется проверка, участникам скандала грозит отстранение от спортивной деятельности.

"В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков ФК "Тамбов" по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведется проверка", — говорится в сообщении пресс-службы союза.

Под подозрение попали мартовские игры против "Краснодара" ("Тамбов" проиграл со счетом 0:4) и "Сочи" (0:5) в РПЛ. Главный тренер команды Сергей Первушин объяснил поражения футболистов от соперников следствием разницы в классе.

Это предположения. После игры с "Ротором" тоже были обвинения в адрес некоторых футболистов. Объективно: и "Краснодар" сильнее, и "Сочи" тоже. Как я могу поверить? Пацаны приехали играть. Моя задача — слепить команду. Вдруг это выдумка чья-то.

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По материалам: uposters.ru
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