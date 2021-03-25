Иран атаковал израильское судно

Вадим Карасев

Архивное фотоФото: Brittany E. N. Murphy / AP

Иран нанес ракетный удар по судну, принадлежащему израильской компании XT Management. Инцидент произошел в Аравийском море, сообщает Reuters со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

Сообщается, что судно следовало из Танзании в Индию. После атаки оно смогло продолжить плавание. Дополнительных деталей происшествия не приводится. Агентство связалось с министерством иностранных дел Израиля, где сообщили, что проверяют сообщения СМИ.

Ранее в марте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в нападении на свое судно в Оманском заливе. Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах, политик назвал Иран «самым большим врагом Израиля» и подчеркнул, что еврейское государство наносит удары по иранским позициям по всему региону.

Кроме того, сообщалось, что за два года Израиль подорвал дюжину кораблей, перевозивших иранскую нефть в Сирию. Сам Тегеран сообщил лишь о части нападений на свои танкеры, но нередко обвинял в них Израиль.