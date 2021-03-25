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Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным

Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
Разрабатываемый в России новый мини-челнок будет выполнен в размерах американского корабля X-37B и будет предназначен для беспилотной транспортировки грузов на орбиту и их возвращения на Землю, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Разрабатываемый НПО "Молния" аппарат является беспилотным гражданским аналогом американского X-37B, то есть должен быть создан в той же размерности. Он не предназначен для пилотируемых полетов, а проектируется под доставку и возвращение грузов из космоса", - рассказал собеседник.

Он уточнил, что это инициативная разработка для коммерческого рынка НПО "Молния" - создателя легендарного "Бурана".


Запуск корабля предполагается проводить на ракете-носителе типа "Союз".

Россия

По материалам: ria.ru
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