Израиль случайно раскрыл месторасположение секретных военных баз

Вадим Карасев

Изображение: National Emergency Portal

Армия обороны Израиля случайно раскрыла точное месторасположение военных баз, в том числе секретных. Об этом сообщает газета Haaretz.

Инцидент произошел по вине одного из подразделений армии — командования тыла, которое опубликовало на госпортале специальную карту центров тестирования на коронавирус. Однако помимо гражданских объектов на карте были также указаны локации и названия военных объектов Армии Израиля, включая базы военно-воздушных сил и военной разведки.

После того, как газета направила запрос в армию, командование удалило засекреченную информацию с карты.

Ранее сообщалось, что министр обороны Румынии Николае Чукэ опубликовал в соцсетях фотографию из поездки в академию сухопутных войск, на которую попала секретная информация, включая пароли для доступа к данным колл-центра. После сообщений в СМИ министерство удалило снимок и заверило, что попыток воспользоваться слитыми данными не было, а все пароли, попавшие на фотографию, были изменены.