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Израильские военные случайно опубликовали в Сети расположение секретных баз

Израильские военные случайно опубликовали в Сети расположение секретных баз

Армия обороны Израиля по ошибке раскрыла точное расположение своих военных баз, в том числе секретных. Информация появилась в интернете, на одном из государственных порталов.

Как сообщает Haaretz, командование тыла разместило в Сети карту центров тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции. На ней оказались в том числе названия баз ВВС и объектов в распоряжении военной разведки.

"Уровень детализации на карте позволил не только определить расположение этих военных баз, но и их точные границы. Названия баз также появились на карте", — говорится в публикации.

Сотрудники Минобороны не заметили собственного провала и узнали об этом от журналистов, которые направили им запрос. После этого засекреченная информация была удалена.

Это уже второй подобный инцидент за несколько дней. Накануне стало известно, что министр обороны Румынии Николае Чуке опубликовал в соцсети фото, на котором видны пароли и коды доступа к армейским видеоконференциям, а также номера телефонов сотрудников министерства.

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По материалам: uposters.ru
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