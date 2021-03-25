«Я жила не очень хорошо»: звезда «Пацанок» Анна Горохова призналась, что съела своего пса

Анастасия Иванова

Сегодня Горохова может похвастаться статусом звезды телешоу и армией поклонников. А ведь у девушки никогда не было выгодных связей, так как она выросла в полной нищете. Недавно Анна призналась, что тяжелые условия жизни даже заставили ее съесть любимого питомца.

Победительница третьего сезона «Пацанок» приняла участие в шоу Наталии Гасанхановой. Вместе девушки протестировали несколько бургеров, купленные по разным ценам. Сначала они решили попробовать самый дешевый и отметили, что фастфуду не хватает сочности. Впрочем, Анна тут же осеклась, заявив о своей непритязательности в еде. «Да мне вообще пофиг, я ела собаку», — рассмеялась телезвезда.

Ведущая YouTube-проекта «О, хавчик!» опешила, однако попросила рассказать подробности. «У меня был щенок Блэк. И вы же знаете, что я жила не очень хорошо, у нас не было денег, еды — ничего. Я пришла из школы и вижу, стоит тазик мяса под столом. Я говорю: «Мам, а где Блэк?». Она: «Он убежал». Ну я же маленькая была, думаю: «Ладно». Плакала, конечно. Но потом поела мясо, не зная, что это. А недавно приехала мама. Я у нее спросила: «Скажи мне честно. Это был Блэк?». А она вместо того чтобы сказать, мол, нет, ответила: «Да». Прикинь!» — негодовала Горохова.

21-летняя звезда «Пацанок» призналась, что и во взрослой жизни ей однажды пришлось столкнуться с собачатиной. «Пришла в гараж к своим пацанам. Они ели мясо, я тоже хотела есть. Ребята сказали, что это собака. Мне стало не по себе, начала давиться, но все съела. Вкусно? Да! Если взять все мясо, которое я ела за всю жизнь, вкус той собаки мне показался самым-самым. Такая вот история. Я на этом собаку съела… Если мы оскорбляем чьи-то чувства, нам пофиг», — хохотала девушка.

Напомним, что после победы в телепроекте Горохова стала ведущей шоу «Клетка». Ей удалось оставить в прошлом пагубные пристрастия и грубое поведение. Все благодаря Школе леди, а также собственному желанию измениться. «Все, что я сейчас знаю, весь мой жизненный опыт, — это улица. Я научилась там всему. Я научилась там пить, воровать, драться. Характер жесткий очень. Я мало встречала даже парней, которые сильнее меня», — говорила она ранее о своем воспитании.