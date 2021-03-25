Японка Рика Кихира поделилась планами на произвольную программу на ЧМ-2021

Анастасия Иванова

Анна Щербакова, которой на выходных исполняется 17 лет, может сделать себе подарок на день рождения, выйдя в лидеры в женском одиночном разряде, после того как набрала 81,00 в короткой программе.

Щербакова, дебютировавшая на чемпионате мира среди взрослых, добилась хороших результатов после впечатляющего выполнения сложной комбинации тройной лутц и тройной круг.

На втором месте Кихира Рика из Японии, которая продемонстрировала фирменный тройной аксель и сложную комбинацию тройного флипа и тройного тулупа. Её результат 79,08.

«Постараюсь показать максимум. Просмотрю видео своего выступления и подумаю, как можно улучшить его», – поделилась с журналистами Рика Кихира. «В планах показать четверной прыжок в произвольной программе», — передает слова Кихиры портал Sport24.

Елизавета Туктамышева, также представляющая Федерацию конькобежного спорта России, занимает третье место с 78,86 балла после демонстрации тройного акселя.

На четвертом месте Карен Чен из США, набравшая 74,40, а пятерку лидеров замыкает Елим Ким из Южной Кореи, набравшая 73,63.

Соревнования в женском одиночном катании завершатся в пятницу (26 марта) женской произвольной программой.

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