Экономист назвал три главных последствия пандемии коронавируса

Вадим Карасев

Фото: MIKE SEGAR / Reuters

Экономист Бранко Миланович назвал три главных последствия пандемии коронавируса для мира. Об этом ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка рассказал в интервью РБК.

По словам профессора Лондонской школы экономики, самым очевидным последствием эпидемии является увеличение доли сотрудников, работающих в дистанционном формате. Специалист отметил, что принципиально новых технологий за последний год не появилось, однако люди осознали, как много можно сделать из дома.

Миланович также объяснил, что во время пандемии обострился конфликт между США и Китаем. Он добавил, что политическое и экономическое противостояние двух государств будет иметь большое значение как для глобальных цепочек стоимости, так и для других стран, например, Вьетнама, который сможет частично занять нишу Китая. В целом конфликт с Вашингтоном может сильно ударить по способности Пекина создавать инновации, если тот потеряет доступ к американскому рынку и технологиям, резюмировал экономист.

Помимо этого, специалист подчеркнул, что разработка вакцин от коронавируса сильно повлияла на весь медицинский сектор. Так, Миланович считает, что она поспособствует созданию потенциала для разработки других препаратов.

Ранее сообщалось, что глобальный долг вырос в 2020 году до рекордного 281 триллиона долларов — это в 3,5 раза больше размера самой мировой экономики. Уже через полтора года объем займов может дорасти до 300 триллионов. Долг увеличился в прошлом году на 24 триллиона долларов, такие темпы стали рекордными.