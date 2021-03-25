Экс-президент «АвтоВАЗа» стал гендиректором группы Renault по России и СНГ

Влада Некрасова

На пост генерального директора группы Renault в России и СНГ был назначен Николя Мор. Топ-менеджер свой новый пост займет с 1 мая этого года. Находиться он будет в подчинении у генерального директора Renault Луки де Мео. Об этом сообщает «Российская газета».

В зоне ответственности Мора окажутся рынки России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Монголии. Николя Мору предстоит генерировать финансовые потоки и выходить к прибыльности к 2023 году.

Президентом «АвтоВАЗа» Николя Мор стал в 2016 году, сменив Бу Андерсона. Спустя три года он возглавил совет директоров. Кроме этого, с января 2018 года Мор занимал пост директора по операции Renault в Евразии.

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