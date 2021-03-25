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Экс-супруг Светланы Владимирской сдал ДНК-тест и нашел родную дочь

Экс-супруг Светланы Владимирской сдал ДНК-тест и нашел родную дочь

Продюсер Марк Большой является многодетным отцом. До отношений со Светланой Владимирской у него уже был сын от другой женщины. Теперь появилась и девушка Маргарита Черепанова, которая называет себя его дочерью.


Черепанова появилась на свет около 30 лет назад. Марк не поддерживал с девочкой связь, когда она была маленькой. «Можно сказать, что помочь той женщине я не мог. Это была ее инициатива, это была хорошо реализованная женщина, обеспеченная, с хорошими родителями», — заявил продюсер в программе «Пусть говорят» Первого канала.

Маргарита приехала на передачу и увиделась с отцом впервые за много лет. У Черепановой нет обид на папу. Ее мама познакомилась с Марком в Тынде, но после рождения Риты она переехала в Новосибирскую область. «До определенного времени я не знала, хочу ли я найти отца», — подчеркнула Маргарита.

Марк узнал, что у него есть дочь через год после ее рождения. Он встретился с матерью Черепановой Еленой, которая дала ему снимки ребенка, но от помощи продюсера отказалась. Женщина утверждает, что могла родить только от него, никаких мимолетных связей у нее не было на тот момент.

Черепанова и Большой сдали ДНК-тест, по результатам которого стало известно, являются ли они родственниками. «Вероятность того, что Марк является биологическим отцом Маргариты, составляет 99,0099%», — заявила специалист Снежана Королева. Новость очень обрадовала Марка и его дочерей от Светланы Владимирской, которые в студии познакомились с Ритой.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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