Эксперт спрогнозировал рост цен на нефть из-за блокировки Суэцкого канала

Алексей Вольцев

Блокировка навигации на Суэцком канале и простой десятков кораблей, в том числе нефтяных танкеров, может привести к росту цен на нефть на 10% и выше, заявил РИА Новости кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Худжадж Бу Худур.

Ранее в четверг источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) заявил РИА Новости, что движение судов в Суэцком канале остается заблокированным уже более двух суток из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Операция с участием порядка восьми буксиров продолжается.

Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из КНР в Роттердам и село на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. Несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале.

"Порядка 100 кораблей должны были пройти через канал и сейчас заблокированы, это, безусловно, влияет на цены на нефть. Рост цен может достигнуть 10% и даже превысить этот порог", - заявил Бу Худур.