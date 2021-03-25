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Электоральные эксперты: дискредитация результатов выборов может стать способом вмешательства в дела России

Электоральные эксперты: дискредитация результатов выборов может стать способом вмешательства в дела России

Электоральные эксперты полагают, что попытки дискредитировать итоги выборов в России могут стать одним из способов вмешательства во внутренние дела государства. Они обсудили такой вариант развития событий в рамках панельной дискуссии "Сообщество электоральных экспертов России: вектор развития".

По мнению профессора факультета политологии МГУ Игоря Кузнецова, являющегося также исполнительным директором Российского общества политологов, в сложившихся условиях электоральные эксперты должны "отбить" информационные атаки обеспечением высокого уровня доверия к выборам.

"Задача текущего избирательного цикла, по мнению эксперта, не только ограничить внешнее вмешательство, но достичь результата, который позволит формулировать суверенную волю граждан России, реализовать программу развития без подсказок извне и без попыток подменить нашу волю – внешней", – цитирует его сайт Независимого Общественного Мониторинга.

В свою очередь замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов напомнил об идущем процессе институционализации сообщества электоральных экспертов. Важен здесь лишь один критерий.

Неважно, какую позицию вы занимаете, важно чтобы она способствовала легитимности электорального процесса, а не мешала этому.

По мнению управляющего директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдуса Алиева, деятельность электоральных экспертов будет проявляться на каждом этапе избирательной кампании, но особенно важной будет работа на пике, в момент голосования.

"С того момента как начинается подготовка к выборам эксперты и в первую очередь электоральные юристы должны включаться в процесс сопровождения выборов – своим мнением, профессиональными оценками, своей вовлеченностью в обсуждение этих вопросов. Это создает у избирателя понимание, что ситуация под контролем у профессионалов", – заметил он.

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По материалам: uposters.ru
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