Электоральные эксперты и политологи: новые формы голосования востребованы гражданами

Вадим Карасев

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию

27 марта в ходе Всероссийского экспертного форума открылась площадка, на которой обсуждали законодательное регулирование предстоящих выборов в Госдуму и различные нововедения в избирательной системе.

Перед собравшимися выступил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин. Он рассказал, что всего ЦИК запустил 17 цифровых сервисов – и простых, и сложных, обеспечивающих дистанционное электронное голосование и задействующих технологии искусственного интеллекта для проверки подписных листов.

"Согласно федеральному закону в электронном виде можно собирать до 50% [подписей], регион имеет право устанавливать дельту от 25% до 50%. Такой возможностью воспользовались Республика Чувашия, Пермский край, Челябинская область", – цитирует его сайт Независимого Общественного Мониторинга.

В целом новые формы голосования находят большой отклик у граждан, уверен глава избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Мы видим, что эти технологии приживаются. Нельзя бояться электронного голосования – это просто иная технология, упрощённая форма голосования. На сегодняшний день она достаточно хорошо защищена, и фальсификации здесь невозможны.

В свою очередь заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов сравнил развитие избирательной системы в России и США – в нашей стране оно отличается динамичностью, в то время как за океаном наблюдается "абсолютный застой".