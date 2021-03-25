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Эндокринолог назвала способ легко похудеть

Для того, чтобы худеть более эффективно, нужно сокращаться в организме количество белого жира, заменяя его бурым. Как это сделать, рассказала у себя в Instagram эндокринолог Зухра Павлова.

Она, в частности, объяснила, что бурый жир имеет много митохондрий, в которых регулярно жгутся свободные жировые кислоты. Соответственно, чем его больше в организме, тем проще худеть.

Белый жир, напротив, создаёт вещества, ведущие к воспалениям.

Чтобы бурого жира было как можно больше, Павлова советует чаще быть на свежем воздухе, заниматься спортом, закаливаться.

Сообщение Эндокринолог назвала способ легко похудеть появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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