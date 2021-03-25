Эрдоган раскрыл планы по присутствию Турции в Сирии

Вадим Карасев

Реджеп ЭрдоганФото: Burhan Ozbilici / AP

Турция сохранит свое присутствие в Сирии до тех пор, пока страна не перейдет под управление народа. Такие планы раскрыл турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu в среду, 24 марта.

По словам турецкого лидера, Анкара продолжит поддерживать сирийский народ и принимать участие в урегулировании сирийского конфликта, пока в стране не сформируется система власти, которая будет отражать интересы всех слоев общества.

Эрдоган также напомнил об успехах Турции в процессе мирного урегулирования в Ливии. «Благодаря поддержке Турции, Ливия сегодня может вновь с надеждой смотреть в будущее, осуществлять демократические процессы», — подчеркнул он.

Ранее в марте сообщалось, что российского посла Алексея Ерхова вызвали в МИД Турции в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб недалеко от границы с Турцией. Отмечалось, что Анкара выразила обеспокоенность тем, что российские военные якобы наносили удары по районам, где живет и гражданское население. По мнению турецкой стороны, это угрожает стабильности и безопасности в регионе.

До этого заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что в России обеспокоены переброской техники вооруженных сил Турции в Сирии. Он подчеркнул, что подобные действия нарушают статус-кво и подрывают усилия по решению сирийского конфликта.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.