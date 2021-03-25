«Это космос»: Татьяна Арнтгольц о рождении второго ребенка

Анастасия Иванова

В начале года актриса вновь стала мамой. Супругу Марку Богатыреву Татьяна Арнтгольц подарила сына Данилу. Кинодива пообщалась с поклонниками и ответила на интересующие многих вопросы.

Пополнение в звездной семье стало сюрпризом для поклонников пары. Ведь о беременности артистка рассказывать не торопилась. Вместе с сестрой Ольгой они решили удивить публику в день своего рождения. Старшая и младшая Арнтгольц показали бирки из перинатальных центров, на которых были написаны имена сыновей, их вес и рост. «Это космос», — так описала свои эмоции от рождения второго ребенка Таня.

Возвращаться к работе в кино артистка пока не спешит, хотя в декрете решила не засиживаться и в «Жди меня» на НТВ уже снимается. «Погодите, дайте кайфануть с ребенком», — ответила Арнтгольц на вопрос о новых кинокартинах.



Помимо сына Татьяна воспитывает дочь Машу от первого брака. Как рассказала актриса, у Марка сложились замечательные и трогательные отношения с ее наследницей. С папой Иваном Жидковым девочка может видеться в любое время: к счастью, он живет недалеко от бывшей жены.

Напомним, что Татьяна и Марк познакомились на съемках сериала «Наживка для ангела». За плечами актера было несколько неудачных отношений, но именно с Арнтгольц он наконец-то обрел личное счастье. Богатырев очень радуется рождению сына, он уже делился эмоциями с поклонниками. «В дом пришло счастье! Для пап это другое! Все хорошо прошло, в целом. Я счастлив, а что насчет ощущений от отцовства — все это впереди!» — отметил Марк, для которого малыш стал первенцем.