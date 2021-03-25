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Южная Корея рассказала о визите Путина в Сеул

Южная Корея рассказала о визите Путина в СеулСергей Лавров и Чон Ый ЁнФото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Власти Южной Кореи собираются устроить визит российского президента Владимира Путина в Сеул, как только стабилизируется ситуация с пандемией коронавируса. Об этом после переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым рассказал глава южнокорейского МИД Чон Ый Ён, передает РИА Новости.

«Мы договорились приложить совместные усилия к тому, чтобы по мере стабилизации ситуации с COVID-19 как можно раньше состоялся визит президента Путина в Южную Корею», — приводит агентство его слова.

Глава российского внешнеполитического ведомства на встрече с корейским коллегой заявил о расширении сотрудничества между странами и призвал страны Корейского полуострова скорее вернуться к переговорам и отказаться от гонки вооружений.

На переговорах России и Республики Корея также обсуждалась перспектива создания совместного инвестиционного фонда.

В мире

По материалам: lenta.ru
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