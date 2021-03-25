Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда

Анастасия Иванова

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о пуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря, тип снаряда пока не уточняется, сообщает агентство Ренхап.

Ранее в четверг о пуске, предположительно, баллистической ракеты заявили японские военные. По их данным, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В случае, если пуск баллистической ракеты будет официально подтвержден, он станет первым подобным пуском в этом году и вторым ракетным пуском в целом. Предыдущие пуски были произведены КНДР 21 марта. Тогда в сторону Желтого моря КНДР из провинции Пхёнан-Намдо были выпущены две крылатые ракеты.

СБ ООН, они полетели на малой высоте на небольшую дальность и с временной разницей между пусками.