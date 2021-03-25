Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда

Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда

Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о пуске КНДР не менее одного снаряда в сторону Японского моря, тип снаряда пока не уточняется, сообщает агентство Ренхап.

Ранее в четверг о пуске, предположительно, баллистической ракеты заявили японские военные. По их данным, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В случае, если пуск баллистической ракеты будет официально подтвержден, он станет первым подобным пуском в этом году и вторым ракетным пуском в целом. Предыдущие пуски были произведены КНДР 21 марта. Тогда в сторону Желтого моря КНДР из провинции Пхёнан-Намдо были выпущены две крылатые ракеты.

СБ ООН, они полетели на малой высоте на небольшую дальность и с временной разницей между пусками.
В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
В России предупредили о риске подорожания очков
В России предупредили о риске подорожания очков
Выдачу кредитов в России захотели ограничивать
Выдачу кредитов в России захотели ограничивать
Центробанк анонсировал сбор монет у россиян
Центробанк анонсировал сбор монет у россиян
Сенат США впервые в истории утвердил трансгендера помощником министра здравоохранения
Сенат США впервые в истории утвердил трансгендера помощником министра
В Сети показали эшелоны с техникой ВС в Ростовской области на границе с Украиной
В Сети показали эшелоны с техникой ВС в Ростовской области на границе
Тихановская объявила 25 марта началом весенних уличных акций протеста в Белорусси
Тихановская объявила 25 марта началом весенних уличных акций протеста
У комаров планируют удалить гены, ответственные за желание пить кровь
У комаров планируют удалить гены, ответственные за желание пить кровь
Лия Ахеджакова предложила поставить на Лубянке памятник педофилу
Лия Ахеджакова предложила поставить на Лубянке памятник педофилу
Заявлениями о преследовании Рожкова прикрывает растрату денег «ПриватБанка»? — Дмитрий Марунич
Заявлениями о преследовании Рожкова прикрывает растрату денег
Появилась полная расшифровка разговоров пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Появилась полная расшифровка разговоров пилотов сгоревшего в
В Госдуме ответили на новое обвинение НАТО
В Госдуме ответили на новое обвинение НАТО

Топ на сегодня

Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в
Путин встретится с главой Счетной палаты
Путин встретится с главой Счетной палаты
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
Выплаты на детей получит новая категория москвичей
Выплаты на детей получит новая категория москвичей
Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области
Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области

Еще по теме

Северная Корея запустила баллистическую ракету
Стратегическое командование США заявило о двух пусках ракет КНДР
КНДР вновь уличили в пуске ракет
Северная Корея вновь запустила неопознанные снаряды