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Кайя Гербер появится в новом сезоне сериала "Американская история ужасов"

Кайя Гербер появится в новом сезоне сериала "Американская история ужасов"
Режиссер Райан Мерфи рассказал на своей странице в Instagram, что супермодель Кайя Гербер появится в десятом сезоне его хоррор-сериала "Американская история ужасов".
[media=https://www.instagram.com/p/CMxo9DUH94Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
"Очень рад сообщить, что Кайя Гербер присоединяется к семье "Американской истории ужасов", — написал Мерфи.

Пока неизвестно, на какую роль утвердили 19-летнюю дочь супермодели Синди Кроуфорд. Вместе с Кайей в предстоящих эпизодах, по информации Deadline, также задействованы Маколей Калкин, Сара Полсон, Эван Питерс, Билли Лурд и другие.


В издании отмечают, что десятый сезон под названием "Double Feature" ("Двойной сеанс") будет состоять из двух историй, в отличие от предыдущих, где авторы раскрывали одну тему. Ожидается, что события в новых сериях будут происходить в море и на песке.

Дата выхода шоу пока неизвестна.

Премьера сериала-антологии состоялась в 2011-м году. В каждом сезоне зрители знакомились с новыми персонажами, местами и сюжетными линиями.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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