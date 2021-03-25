Кайя Гербер появится в новом сезоне сериала "Американская история ужасов"

Алексей Вольцев

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Режиссер Райан Мерфи рассказал на своей странице в Instagram, что супермодель Кайя Гербер появится в десятом сезоне его хоррор-сериала "Американская история ужасов"."Очень рад сообщить, что Кайя Гербер присоединяется к семье "Американской истории ужасов", — написал Мерфи.

Пока неизвестно, на какую роль утвердили 19-летнюю дочь супермодели Синди Кроуфорд. Вместе с Кайей в предстоящих эпизодах, по информации Deadline, также задействованы Маколей Калкин, Сара Полсон, Эван Питерс, Билли Лурд и другие.

В издании отмечают, что десятый сезон под названием "Double Feature" ("Двойной сеанс") будет состоять из двух историй, в отличие от предыдущих, где авторы раскрывали одну тему. Ожидается, что события в новых сериях будут происходить в море и на песке.

Дата выхода шоу пока неизвестна.

Премьера сериала-антологии состоялась в 2011-м году. В каждом сезоне зрители знакомились с новыми персонажами, местами и сюжетными линиями.