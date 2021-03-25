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Катя Лель засветила свои «бабушкины» трусы во время концерта

Катя Лель засветила свои «бабушкины» трусы во время концерта

На нашей страничке в TikTok @popcake.tv появилась запись с концерта Кати Лель, где артистка вновь исполняет «Своего мармеладного», кружась при этом на танцполе перед публикой в блестящем серебряном обтягивающем платье, длиной чуть ниже колена спереди и с небольшим «шлейфом» до пят сзади. Увы, внимание окружающих людей было привлечено не интересным фасоном её наряда и не туфлями на небольшом каблучке, а нижним бельем, которое, к слову, вовсе не должно было просвечиваться.


«Бабушкины трусы, да с таким видом только в ресторане и петь», « Как так можно на люди, неужели нет безшовных трусиков специально на концерты??» — заметили оплошность певицы комментаторы поста. К слову, бессменная певица некогда хитового трека про «Джагу-джагу» вызвала не только осуждения зрителей видео и гостей уютного заведения, но и восхищения. Некоторые нетизены подметили, что знаменитость прекрасно выглядит для своих лет, а смотреть туда, на чем все «так невежливо акцентируют внимание», вовсе не стоит.

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По материалам: popcake.tv
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