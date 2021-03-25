Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Климатические изменения на Земле неизбежны, и к ним следует адаптироваться — эксперт

Наукоемкие технологии необходимо использовать для того, чтобы адаптироваться к неизбежным климатическим изменениям, сказал Владимир Катцов. Слова директора Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета прозвучали на XX Международном форуме «Экология большого города».

Речь идет о том, что изменения неизбежны. Это экстремальный холод и жара, шквалистый ветер, лесные пожары, низкое качество воздуха, городские наводнения и песчано-пылевые бури. Неотложные вызовы стоят перед климатической наукой.

«Что бы сейчас не делали по части предотвращения климатических изменений, все это приведет к желаемому результату не раньше второй половины 21 века», – отметил Владимир Катцов.

В настоящее время живущим на Земле необходимо адаптироваться к тем изменениям, которые посылает природа, сказал эксперт. Более эффективно адаптироваться упреждающим образом, а не оплачивать последствия катастрофы. В России действует трехлетняя программа. В ней задействованы специалисты, которые оценивают риски, постоянно отслеживают состояние климатической системы и составляют сценарный прогноз климатических воздействий и рекомендации по преодолению последствий в жизни людей и экономике страны.

Сообщение Климатические изменения на Земле неизбежны, и к ним следует адаптироваться — эксперт появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

В Минске задержали корреспондента "Коммерсанта" и фотографа "Известий"
В Минске задержали корреспондента "Коммерсанта" и фотографа "Известий"
Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии
Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии
Путин назначил посла России в Белоруссии
Путин назначил посла России в Белоруссии
Задержанную за нарушения на митингах Юлию Галямину лишили депутатского мандата
Задержанную за нарушения на митингах Юлию Галямину лишили
В Роспотребнадзоре назвали допустимый перерыв между двумя прививками «Спутника V»
В Роспотребнадзоре назвали допустимый перерыв между двумя прививками
Айза Долматова о своей смерти: «Я хочу кремацию»
Айза Долматова о своей смерти: «Я хочу кремацию»
Рианна возвращается! Певица выпускает альбом
Рианна возвращается! Певица выпускает альбом
Бузова озвучила требования для своего нового возлюбленного
Бузова озвучила требования для своего нового возлюбленного
Цифровая картина робота-андроида продана почти за 700 тысяч долларов
Цифровая картина робота-андроида продана почти за 700 тысяч долларов
Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе США
Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе
Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля
Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля
54-летний продюссер Виктор Дробыш подал встречный иск к Настасье Самбурской на 12 млн рублей
54-летний продюссер Виктор Дробыш подал встречный иск к Настасье

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
"У Зеленского проблемы". Почему в Киеве собрались "деоккупировать" Крым
"У Зеленского проблемы". Почему в Киеве собрались "деоккупировать"
В Госдуме сравнили «Крымскую платформу» с болотом
В Госдуме сравнили «Крымскую платформу» с болотом

Еще по теме

Синоптики предрекли России жару и наводнения
Названы наиболее пострадавшие от катаклизмов территории России
Растения «мигрируют» из-за изменений климата, - ученые
Климат земли ежегодно теплеет на один градус