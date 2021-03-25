Климатические изменения на Земле неизбежны, и к ним следует адаптироваться — эксперт

Лидия Мартынова

Наукоемкие технологии необходимо использовать для того, чтобы адаптироваться к неизбежным климатическим изменениям, сказал Владимир Катцов. Слова директора Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета прозвучали на XX Международном форуме «Экология большого города».

Речь идет о том, что изменения неизбежны. Это экстремальный холод и жара, шквалистый ветер, лесные пожары, низкое качество воздуха, городские наводнения и песчано-пылевые бури. Неотложные вызовы стоят перед климатической наукой.

«Что бы сейчас не делали по части предотвращения климатических изменений, все это приведет к желаемому результату не раньше второй половины 21 века», – отметил Владимир Катцов.

В настоящее время живущим на Земле необходимо адаптироваться к тем изменениям, которые посылает природа, сказал эксперт. Более эффективно адаптироваться упреждающим образом, а не оплачивать последствия катастрофы. В России действует трехлетняя программа. В ней задействованы специалисты, которые оценивают риски, постоянно отслеживают состояние климатической системы и составляют сценарный прогноз климатических воздействий и рекомендации по преодолению последствий в жизни людей и экономике страны.

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