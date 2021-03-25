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Клинтон признала победу России в "вакцинной дипломатии"

Клинтон признала победу России в "вакцинной дипломатии"

Бывший госсекретарь США, видный деятель Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что огорчена действиями России и Китая по продвижению своих препаратов от коронавирусной инфекции — эти страны побеждают Америку в "вакцинной дипломатии".

Как сообщает The Independent, Клинтон заметила: Штаты могли бы тоже делиться своими вакцинами с остальными государствами, поскольку у них скоро будет достаточно доз для прививания своего населения. Для этого можно было бы задействовать механизм COVAX, благодаря которому излишки вакцин эффективно распространяются по миру.

"Они используют вакцинную дипломатию. Они приходят к стране и говорят: мы позаботимся о вас", — расстроилась экс-глава Госдепа, указав, что США остались в позиции догоняющих.

Накануне разработчик "Спутника V" рассказал об эффективности ревакцинации — как оказалось, российский препарат не только можно, но и следует применять повторно. Вторая иммунизация имеет шанс стать даже эффективнее, чем первичная.

NEWSTES писал, что ранее Еврокомиссия официально признала начало третьей волны пандемии в Европе. Власти ЕС рассматривают возможность закупки в том числе и российского препарата, поскольку программа вакцинации фактически оказалась сорвана.

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По материалам: uposters.ru
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