Клубника: виды и сорта, посадка, размножение, правила ухода

Вадим Карасев

Наверное, не найдется таких, кто не любит красную вкусную ягоду – клубнику. Оно и понятно, растение содержит кладезь микроэлементов и является одним из лучших источников витамина С. Медицина благодарна продукту за положительное влияние на больных диабетом и раком.

Косметология использует клубнику при создании масок для лица с отбеливающим эффектом и солнцезащитных кремов. Кулинария также не может обойтись без ягоды, добавляя ее в десерты, выпечку, мясные и рыбные рецепты.

Как вырастить клубнику

Для того, чтобы наслаждаться ягодой круглый год в свежем, замороженном и вареном виде. Необязательно, приобретать такие продукты в магазинах. Выращивание клубники доставит удовольствие, как опытным огородникам, так и новичкам. Главное в этом деле выбрать правильный сорт клубники и изучить все нюансы посадки, состоящие из четырех способов:

Кустовой – ягода будет радовать плодами, если не забывать рыхлить землю, убирать сорняки, умеренно поливать и вовремя обрывать усики. Посадка характерна высаживанием кустов клубники на расстоянии друг от друга 45-60 см; В форме гнезда. Необходима большая площадь под посадку, но и результат порадует обильным плодоношением. Интересна структура – в центральной части высаживается первый кустик ягоды, затем по окружности добавляется еще шесть на расстоянии друг от друга 5-8 см.; Традиционный или ковровый является простым и не требующим особого ухода вариантом высадки. Идеально подойдет для тех, кто не может постоянно находиться на дачном участке. Единственный минус – мелкая ягода; Ряд. Кустики высаживаются рядами, количество которых определяет огородник. Главное, чтобы расстояние между кустами было 20 см., между рядками 40 см. Нюансы выращивания состоят из хорошей рыхлой почвы без лишних растений, умеренного полива и своевременного удаления усиков. При правильном выполнении выше указанного, клубника даст обильный урожай и не будет беспокоить пересадками до шести лет.

Посадка

Клубнику высаживают в почву, начиная с теплой весны, заканчивая сентябрем. Позже не рекомендуют, так как кустик не успеет прижиться до первых морозов и все труды <<пойдут на смарку>>. Для лучшего плодоношения почву смешивают с минеральными удобрениями без хлора.

Опытные дачники советуют проводить дезинфекцию земли и растения раствором медного купороса. В идеале ягоду сажают в естественную влажную почву, но из-за данного отсутствия, увлажняют грядки самостоятельно.

После этого в лунки с перегноем аккуратно высаживают растение, стараясь не повредить корневую систему. Засыпают землей так, чтобы верхняя почка была на уровне поверхности почвы. Поливают одним литром жидкости под каждый кустик.

Уход за клубникой

Огородник, обязательно получит награду за свои труды в виде наливного витаминного продукта, если будут соблюдены все пункты по уходу. Которые включают в себя:

Своевременный полив. Перед появлением цветков методом дождевания специальной лейкой. После появления цветоносов запрещается полив на само растение, только под корни;

Внесение удобрения весной, летом и осенью для чернозема. Если земля отличается скудным составом питательных веществ, подкормка делается по мере необходимости (смотрят на обилие и размер плодов);

Пересадка проводится с клубнями, имеющими усики, возрастом от трех до пяти лет в теплое время года. Пересаживают ягоду вечером или после обильного дождя (до 20 С);

Уничтожение лишней растительности. Это обязательный пункт, так как клубника вытаскивает из земли много питательных веществ, сорняки будут забирать эти витамины себе и ягода будет мелкой.

Размножение ягоды

Клубнику можно размножить тремя способами. Рассмотрим каждый из них.

Первый способ – усиками с корешками. Для лучшего плодоношения берут розетки без дефектов с четырьмя листочками и здоровой корневой системой. Не забывают о хорошем увлажнение побегов. Июль самый подходящий период для укоренения системы. На постоянное место высаживают через месяц. Урожай будет через год; Второй метод. Берут усики клубники без корешков. Сажают их в емкости с влажным торфом, накрывая пленкой и ставя на поддон с водой. Смотрят за торфом (нельзя пересыхать). После укоренения растения, высаживают на постоянное место, не забывая вовремя увлажнять землю под клубникой; Третий способ – деление куста. Подходит для клубники, не образующей побегов. Растение выкапывают. Разделяя так, чтобы не повредить сердцевину и корни. Высаживают по лункам, в которые добавляют перегной и достаточное количество жидкости.

Вот такие несложные советы помогут лакомиться урожаем круглый год не только своей семье, но и угощать знакомых.

Инструкцию предоставили эксперты портала о растения и дачной жизни: https://sadovyexpert.ru.